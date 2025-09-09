قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

استخراج شهادة التحركات 2025 إلكترونيا

استخراج شهادة التحركات 2025 إلكترونيا
استخراج شهادة التحركات 2025 إلكترونيا
محمد غالي

مع تزايد توجه الدولة نحو التحول الرقمي، يبحث عدد كبير من المواطنون عن كيفية استخراج شهادة تحركات للسفر، والتي وفرتها وزارة الداخلية من خلال خدمة استخراج شهادة التحركات 2025 إلكترونيا عبر موقعها الرسمي.

شهادة تحركات

وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتخفيف الضغط على مقار الجوازات والهجرة. وتعد هذه الوثيقة من الأوراق المهمة التي تطلبها العديد من الجهات الرسمية داخل وخارج مصر، خاصة عند السفر بغرض العمل أو الدراسة أو السياحة، حيث تتضمن سجل دخول وخروج المواطن عبر المنافذ المصرية خلال فترة زمنية محددة.

استخراج شهادة التحركات 2025

أكدت وزارة الداخلية أن الحضور الشخصي يقتصر فقط على استلام الشهادة، بينما يتم التقديم ومتابعة الطلب بالكامل عبر الإنترنت، ما يعكس نقلة نوعية في الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.

خطوات استخراج شهادة التحركات إلكترونيا

يمكن للمواطنين استخراج الشهادة بسهولة من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر الرابط: 
(https://emoves.moi.gov.eg)، واتباع الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول بحساب مسبق أو إنشاء حساب جديد.
2. ملء نموذج طلب شهادة التحركات بدقة ومراجعة البيانات.
3. سداد الرسوم إلكترونيا عبر الوسائل المتاحة.
4. تحديد موعد الاستلام من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
5. التوجه في الموعد المحدد لاستلام الشهادة.

خطوات إنشاء حساب جديد

الدخول على
(https://moi.gov.eg).
اختيار  إنشاء حساب جديد.
إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم الرباعي والرقم القومي.
إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور للتسجيل لاحقا.

الأوراق والمتطلبات الأساسية

صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
خطاب رسمي من الجهة الطالبة للشهادة (مثل السفارات أو المؤسسات).
في حالة الاستلام بالنيابة، يشترط وجود توكيل رسمي.

مميزات الخدمة الرقمية

سرعة استخراج الشهادة خلال أيام قليلة بدلا من فترات الانتظار الطويلة سابقا.
إمكانية متابعة الطلب إلكترونيا من المنزل.
تقليل التكدس داخل مكاتب الجوازات والهجرة.
دعم خطة الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

استخراج شهادة التحركات 2025 إلكترونيا

وبذلك تمثل خدمة استخراج شهادة التحركات 2025 إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية نقلة مهمة في مسار التحول الرقمي، حيث تسهل على المواطنين الإجراءات وتوفر الوقت والجهد، مع ضمان الدقة والسرعة في إنجاز الطلبات، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة أعلى.

استخراج شهادة تحركات للسفر استخراج شهادة التحركات 2025 استخراج شهادة التحركات استخراج شهادة تحركات شهادة تحركات

