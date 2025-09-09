قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو: نفذنا عملية تصفية قادة حماس بدقة وبأفضل صورة ممكنة
إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر "خطير" وانتهاك للقانون الدولي
زيزو وشوبير وإبراهيم عادل على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
السعودية تطالب المجتمع الدولي بإدانة الاعتداء الآثم على قطر ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية
مكتب نتنياهو: استهداف قادة حماس في الدوحة عملية إسرائيلية مستقلة تماما
حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم
وسائل إعلام قطرية: استشهاد نجل رئيس حركة حماس ومدير مكتبه في الهجوم على الدوحة
الإمارات: ندين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي السافر الذي استهدف قطر
فيفا: مصر على أعتاب مونديال 2026 .. وتنتظر الحسم أمام بوركينا فاسو
نتنياهو: تابعت العملية ضد قادة حماس بقطر لحظة بلحظة من مقر سلاح الجو في تل أبيب
الداخلية القطرية: الأصوات التي سمعت في الدوحة تعود إلى استهداف أحد المقار السكنية لحركة حماس
حماس: نجاة وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة من هجوم إسرائيلي
انطلاق استعدادات فريق هوكى الطائرات للموسم الجديد

عبدالله هشام

بدأ فريق الطائرات لهوكى الميدان استعداداته للموسم الجديد 2025/ 2026  بثوبه الجديد بقيادة  الكابتن احمد سعد الدين رئيس الجهاز  وهشام حامد مديره الفنى و احمد عبد المقصود المدرب العام و سيد الشحات مدربا 

ياتى ذلك تحت قيادة اللواء  ياسر عدلى رئيس مصنع الطائرات ، ومحمد عبدالعال رئيس مجلس ادارة النادى والذى تم التوافق على الأهداف والرؤى المشتركة بين ادارة النادى وفكر الجهاز لتحقيق الإنجازات التى يستحقها فريق النادى وامكانيات لاعبيه والذى يطبق فكر مختلف فى قيادة الفريق بطريقة الفكر الاوربى لتوفير المناخ المناسب لبناء لاعب محترف والذى يعود بالفائدة على مستوى أداء الفريق لتطبيق الخطط والاستراتيجيات المطلوبة من اللاعبين على ان يتم توفير  لهم المناخ والأدوات والمتطلبات التى تؤدى لذلك من منطلق التعاون المشترك بين الجهاز الفنى لهوكى الميدان ومجلس ادارة النادى من خلال تقديم كل الدعم للفريق. 

ومن المقرر ان يخوض الفريق الاول لهوكى الطائرات مباراة تجريبية ودية امام نادى الجزيرة يوم السبت القادم. 

