انطلاق استعدادات فريق هوكى الطائرات للموسم الجديد

بدأ فريق الطائرات لهوكى الميدان استعداداته للموسم الجديد 2025/ 2026 بثوبه الجديد بقيادة الكابتن احمد سعد الدين رئيس الجهاز وهشام حامد مديره الفنى و احمد عبد المقصود المدرب العام و سيد الشحات مدربا

ياتى ذلك تحت قيادة اللواء ياسر عدلى رئيس مصنع الطائرات ، ومحمد عبدالعال رئيس مجلس ادارة النادى والذى تم التوافق على الأهداف والرؤى المشتركة بين ادارة النادى وفكر الجهاز لتحقيق الإنجازات التى يستحقها فريق النادى وامكانيات لاعبيه والذى يطبق فكر مختلف فى قيادة الفريق بطريقة الفكر الاوربى لتوفير المناخ المناسب لبناء لاعب محترف والذى يعود بالفائدة على مستوى أداء الفريق لتطبيق الخطط والاستراتيجيات المطلوبة من اللاعبين على ان يتم توفير لهم المناخ والأدوات والمتطلبات التى تؤدى لذلك من منطلق التعاون المشترك بين الجهاز الفنى لهوكى الميدان ومجلس ادارة النادى من خلال تقديم كل الدعم للفريق.

ومن المقرر ان يخوض الفريق الاول لهوكى الطائرات مباراة تجريبية ودية امام نادى الجزيرة يوم السبت القادم.