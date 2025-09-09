اتحاد جدة يعلن إصابة كريم بنزيما

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، إصابة الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال مشاركته في التدريبات.

وأوضح النادي السعودي، أن بنزيما بدأ برنامج التعافي في عيادة النادي، دون الكشف عن تفاصيل الإصابة.

وكان بنزيما قاد اتحاد جدة لحصد لقب الدوري السعودي الموسم الماضي (2024-2025).

صفقتان مدويتان في الدوري السعودي

في سياق آخر، أكدت القنوات الرياضية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن هناك صفقتين تبادليتين في بطولة الدوري السعودي، سيتم الإعلان عنهما خلال الساعات المقبلة.

ولم تكشف القنوات الرياضية السعودية أي تفاصيل حول تفاصيل الصفقتين المتبادلتين، علمًا بأن سوق الانتقالات الصيفية سيغلق في الدوري السعودي، في الثانية عشر من منتصف ليل غد الأربعاء.