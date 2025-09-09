تعليق مثير من حازم إمام على تشكيل منتخب مصر أمام بوركينافاسو

علق الناقد الرياضي ونجم الزمالك السابق حازم إمام علي تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو.

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونيه مع سيف زاهر :خطة حسام حسن النهاردة فيها ريسك كبير، محمد هاني مش مدافع و انت عندك اتنين مدافعين على الدكة، عندك مدافع زي حسام عبد المجيد.

وتابع : كان ممكن يشارك لو الخطة هتبقى 3،أحمد عيد جي من بعيد انه يشارك في ماتش كبير زي ده.. لو كسبنا كل حاجه هتروح المهم المكسب.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تشكيل فريقه في مواجهة منتخب بوركينا فاسو المقرر لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء - بتوقيت القاهرة - في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .





وجاء التشكيل كالتالي : محمد الشناوي فى حراسة المرمى، محمد هاني ، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد حمدي، أحمد عيد، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمود حسن تريزيجيه ، محمد صلاح، عمر مرموش.

ويجلس على مقاعد منتخب مصر فى مباراة بوركينا فاسو التالي:-

مصطفى شوبير ، محمد صبحي ، محمد ربيعة ، حسام عبد المجيد ، عمرو الجزار ، نبيل عماد دونجا ، مهند لاشين ، محمود صابر ، إبراهيم عادل ، أحمد سيد زيزو ، أسامة فيصل ، مصطفى محمد.