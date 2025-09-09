قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
60 دقيقة .. منتخب مصر يهاجم وبوركينا فاسو يتراجع
مصر: التصعيد الإسرائيلي ضد قطر يقوض المساعي الدولية للتهدئة
تدريبات عسكرية واسعة.. قطر ترد ميدانيا على الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة| صور
مياه الشرب بالأقصر: مجرى النيل سليم.. ولا وجود لأي بقع سولار
قبل ساعات من التنفيذ.. واشنطن أبلغت قطر بنية إسرائيل استهداف قادة حماس بالدوحة
طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات
لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟
الخارجية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يعكس النية المبيتة لتدمير كافة فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد بالمنطقة
شيخ الأزهر يدين العدوان الإسرائيلي ضد قيادات وفد التفاوض الفلسطيني في قطر
كرمه الرئيس السيسي.. الأوقاف: الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف أحد أعلام القراءات في العصر الحديث
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر وبوركينا فاسو
إعلام إسرائيلي: الهجوم على قطر قد يؤدي إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ دمياط يؤكد دعمه وحرصه المستمر على دعم منظومة التعليم العالي

التقى  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،  مع  الدكتور محمد الزواوى رئيس مجلس إدارة معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية،  و  الدكتور محمد إسماعيل مدير المعهد .

وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك،  حيث أكد " محافظ دمياط " دعمه وحرصه المستمر على دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي،  وذلك لايمانه العميق بأهمية دور الجامعات والمعاهد والمنظومة بشكل عام ، فى دعم مسيرة التنمية والبناء،  وتحقيق الصالح العام وخدمة المجتمع و أبناء محافظة دمياط ، وأشاد " المحافظ " بجهود المعهد لإعداد خريجين على أعلى مستوى مؤهلين لسوق العمل.

وعلى الجانب الآخر ،، توجه رئيس مجلس إدارة المعهد و مدير المعهد بخالص الشكر والتقدير إلى محافظ دمياط على دعمه المستمر للمعهد وحرصه الدائم على المشاركة بكافة الفاعليات الخاصة بمنظومة التعليم العالي،  وتخطى أى عقبات ، وأكدا اعتزازهما بإطلاق اسم محافظ دمياط على دفعة التخرج الأخيرة ، حيث قدم الدكتور محمد الزواوى درع المعهد إلى الدكتور أيمن الشهابى تقديرًا لجهوده الداعمة للمعهد ، كما تسلم المحافظ عدد من الكتيبات حول المعهد و مشروعات التخرج للطلاب

