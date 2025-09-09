محافظ دمياط يؤكد دعمه وحرصه المستمر على دعم منظومة التعليم العالي



التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مع الدكتور محمد الزواوى رئيس مجلس إدارة معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية، و الدكتور محمد إسماعيل مدير المعهد .

وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك، حيث أكد " محافظ دمياط " دعمه وحرصه المستمر على دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لايمانه العميق بأهمية دور الجامعات والمعاهد والمنظومة بشكل عام ، فى دعم مسيرة التنمية والبناء، وتحقيق الصالح العام وخدمة المجتمع و أبناء محافظة دمياط ، وأشاد " المحافظ " بجهود المعهد لإعداد خريجين على أعلى مستوى مؤهلين لسوق العمل.

وعلى الجانب الآخر ،، توجه رئيس مجلس إدارة المعهد و مدير المعهد بخالص الشكر والتقدير إلى محافظ دمياط على دعمه المستمر للمعهد وحرصه الدائم على المشاركة بكافة الفاعليات الخاصة بمنظومة التعليم العالي، وتخطى أى عقبات ، وأكدا اعتزازهما بإطلاق اسم محافظ دمياط على دفعة التخرج الأخيرة ، حيث قدم الدكتور محمد الزواوى درع المعهد إلى الدكتور أيمن الشهابى تقديرًا لجهوده الداعمة للمعهد ، كما تسلم المحافظ عدد من الكتيبات حول المعهد و مشروعات التخرج للطلاب