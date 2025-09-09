افتتاح مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط



افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و المهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية و الأستاذ سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

حيث تفقد " الدكتور أيمن الشهابى " المبنى الذى تم انشاؤه حديثاً وفقًا لأعلى المعايير الخاصة بالمنشآت الحكومية، بمساحة اجمالية ١٤١٧ م٢ ويتكون من بدروم ودور أرضى و ٧ أدوار متكررة ، وتابع " المحافظ " كافة التجهيزات بالمبنى وحرص على التواصل مع العاملين بادارات الوحدة للاطمئنان على انتظام سير العمل به ، كما تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وتابع آلية العمل ، مؤكدًا على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين خلال تلقى طلباتهم ، كما تابع " الدكتور أيمن الشهابى " أيضًا على تجهيز المبنى بأنظمة الحماية المدنية مؤكدًا على تطبيق سيناريوهات للاخلاء فى حال حدوث أية أزمات .

وأكد " محافظ دمياط " أنه تم إفتتاح مبنى الوحدة المحلية بعزبة البرج خلال الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة مايو الماضى و اليوم دمياط ، وذلك لتنفيذ رؤية المحافظة لتطوير منظومة العمل و تحقيق استراتيجية التحول الرقمى وميكنة الأعمال.