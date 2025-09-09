وزير الشباب والرياضة: هدف مصر صحيح.. ويطمئن على حالة مرموش

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هدف منتخب مصر أمام بوركينا فاسو صحيح.

منتخب مصر مصدر سعادة كبيرة للمصريين.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن منتخب مصر مصدر سعادة كبيرة للمصريين.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مصر هزمت أثيوبيا في مباراة قوية، واطمأننت على مرموش وأولادنا يرجعوا بخير بإذن الله.

لاعبو منتخب مصر قدموا مباراة قوية أمام إثيوبيا وأمام بوركينا

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن لاعبي منتخب مصر قدموا مباراة قوية أمام إثيوبيا وأمام بوركينا فاسو، مشيرا إلى ان حكم اللقاء غير جيد تماما.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أن أستطيع القول بأن منتخب مصر في كأس العالم 2026.





