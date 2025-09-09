وديا.. منتخب مصر الثاني ينهي الشوط الأول أمام تونس بثنائية

نجح منتخب مصر الثاني في فرض سيطرته على مجريات الشوط الأول أمام نظيره التونسي، بعدما أنهى الـ45 دقيقة الأولى متقدمًا بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي تجمعهما على استاد هيئة قناة السويس، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض بطولة كأس العرب المقررة في قطر.

وجاء التقدم مبكرًا عن طريق يحيى زكريا في الدقيقة السادسة، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فشل الحارس التونسي في التصدي لها. ثم أضاف مصطفى سعد "ميسي" الهدف الثاني في الدقيقة 18، مستغلًا خطأ دفاعيًا لينفرد بالمرمى ويضع الكرة بثبات داخل الشباك.

تشكيل منتخب مصر الثاني جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد هاني – مصطفى العش – محمود حمدي "الونش" – يحيى زكريا

خط الوسط: عمرو السولية – غنام محمد – أكرم توفيق

خط الهجوم: مصطفى سعد "ميسي" – حسين الشحات – ناصر منسي

وكان المنتخب المصري تفوق في المباراة الودية الأولى على تونس بهدف نظيف حمل توقيع محمد مجدي "أفشة"، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت الماضي.