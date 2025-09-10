تفاصيل جديدة بشأن الخادمة النيجيرية المُتهمة بتصوير زوجة رجل أعمال

تباشر النيابة العامة بالشيخ زايد التحقيقات مع خادمة نيجيرية اتهمها رجل أعمال بتصوير زوجته وصديقتها أثناء رقصهن في حفل عيد ميلاد بالشيخ زايد، وإرسال الفيديوهات إلى أقاربها في نيجيريا.

تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد بلاغًا يفيد قيام خادمة نيجيرية بتصوير مخدومتها وصديقتها أثناء رقصهن في عيد ميلاد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ.

وبالفحص تبين أن الخادمة قامت بالفعل بتصوير مخدومتها وصديقتها أثناء الرقص، وأرسلت الفيديوهات إلى أقاربها في نيجيريا.

وألقى رجال قسم شرطة ثان الشيخ زايد القبض على الخادمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.