فضل: حسام حسن كان يجب أن يحتوي مصطفى محمد بدلًا من استبعاده

وجّه محمد فضل، نجم الكرة المصرية السابق، رسالة إلى الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بخصوص طريقة تعامله مع المهاجم مصطفى محمد المحترف في صفوف نانت الفرنسي، بعد عدم الاعتماد عليه بالشكل الكافي مع الفراعنة.



وقال فضل، خلال ظهوره عبر قناة «أون سبورتس»:

«مصطفى محمد مهاجم مميز، ويقدّم أداءً قويًا مع فريقه نانت، وقد سجّل هدف الفوز في المباراة الأخيرة. طبيعي أن أي لاعب يخطئ، لكن هنا يختلف رد فعل المدرب، فهناك لاعب يحتاج أن تعاقبه، وآخر يجب أن تحتويه وتدعمه».



وأضاف: «كان على حسام حسن أن يتحدث مع مصطفى محمد بوضوح، ويقول له (أنا زعلان منك لكن محتاجك معايا)، لأن مصلحة المنتخب تقتضي إزالة أي خلاف أو غضب سريعًا».



وتابع فضل: «مصطفى محمد شارك في ٨ دقايق ونجح في خلق 3 فرص محققة للتسجيل، والمهاجم الذي يصنع الفرص ويتحرك باستمرار هو مهاجم مفيد للغاية للمنتخب»