الدردير يفتح النار علي حسام حسن والسبب مصطفى محمد
تفاصيل الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة
الخارجية الإيرانية: طهران تقدر الدور المصري بشأن برنامجنا النووي
نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفيي أبنوب المركزي والمبرة للتأمين الصحي بأسيوط
تباطؤ التضخم السنوي في مصر إلى 12% في أغسطس من 13.9% في يوليو
ارتفاع معدل التضخم الشهري 0.2% لشهر أغسطس 2025
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف
الطائرة الأولى من صفقة مصر للطيران الجديدة مع إيرباص تظهر بفرنسا.. شاهد
إسرائيل تتحدى واشنطن وتبرر اغتيال قادة حماس في الدوحة أمام مجلس الأمن
الغارة الإسرائيلية على الدوحة.. تحول خطير في قواعد الاشتباك يهدد الوساطة القطرية واستقرار المنطقة
مصطفى الفقي: إسرائيل تتجنب مواجهة مصر.. والقاهرة قوة عاقلة في محيط مضطرب
الصحة تغلق مركز إشراقة أمل بالجيزة لمخالفاته الطبية والقانونية.. والعقوبة تصل لغرامة 50 ألف جنيه

معتز الخصوصي

أغلقت وزارة الصحة والسكان مركز “إشراقة أمل” للطب النفسي وعلاج الإدمان بمنطقة طناش بالوراق في محافظة الجيزة، لعدم حصوله على ترخيص قانوني ومخالفته الاشتراطات الصحية والقانونية، مما يهدد سلامة المرضى.

يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية لضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير.

 معاملة غير إنسانية لفتاة بالمركز

‏‎وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم الوزارة، أن التفتيش، الذي أجرته إدارة العلاج الحر بالجيزة بالتعاون مع مباحث الوراق، جاء بعد رصد فيديو متداول يوثق معاملة غير إنسانية لفتاة بالمركز. وتبين أن المركز يعمل بدون ترخيص، مخالفًا قانون المنشآت الطبية (رقم 51 لسنة 1981، المعدل بالقانون 153 لسنة 2004) وقانون الصحة النفسية (رقم 71 لسنة 2009)، كما تبين غياب طبيب نفسي مؤهل، وطاقم تمريض مختص، وغرفة كشف، مع عدم تسجيل المشرفين بالمركز الإقليمي للصحة النفسية.

‏‎وأظهر التفتيش نقصًا حادًا في معايير مكافحة العدوى، وعدم التخلص الآمن من النفايات، وغياب وسائل الحماية من الحرائق، مما يعرض النزلاء لمخاطر صحية وأمنية جسيمة.

‏‎وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، أنه تم إخلاء المركز وتسليم النزلاء لذويهم، مع تشميع المنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وشدد على استمرار الحملات الرقابية لضمان الالتزام بالمعايير، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات.

‏‎وتدعو وزارة الصحة للإبلاغ عن أي مخالفات في المنشآت الطبية عبر الخط الساخن (105) أو منظومة الشكاوى الموحدة، أو التواصل مع إدارات العلاج الحر بالمحافظات، لاتخاذ الإجراءات الفورية.

عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص

ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".

