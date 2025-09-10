قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أرامكو السعودية تعلن بدء إصدار صكوك دولارية

أرشيفيه
أرشيفيه
وكالة

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو»  عن بدء طرح صكوك دولية مقوّمة بالدولار الأميركي، وذلك بموجب برنامج إصدار الصكوك الدولية لشركة «إس أيه غلوبال صكوك ليمتد».

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء على تداول السعودية، أن الصكوك ستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة، مع حق محدود للرجوع على الأصول، وتشكل التزاماً على شركة «إس أيه غلوبال صكوك ليمتد».

أرامكو السعودية تعتزم البدء في طرح صكوك دولية ومقومة بالدولار، وذلك بموجب برنامج إصدار الصكوك الدولية لشركة إس أيه غلوبال صكوك ليمتد

من المقرر أن يتم استخدام العائدات الصافية للأغراض العامة لأرامكو السعودية pic.twitter.com/mZC4UA84bE

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) September 10, 2025

وأضافت «أرامكو» أن قيمة الطرح ستُحدد وفقاً لظروف السوق، مشيرة إلى أن فترة الطرح تبدأ في 10 سبتمبر أيلول 2025 وتنتهي في 17 سبتمبر أيلول 2025.

وبيّنت الشركة أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون من المؤسسات المؤهَّلة في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

كما أشارت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار، على أن تكون الزيادة بمضاعفات قدرها 1000 دولار، وذلك وفقاً لظروف السوق. وتبلغ القيمة الاسمية للصكوك 200 ألف دولار، فيما ستتحدد قيمة العائد ومدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق.

وأوضحت الشركة أن الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار هي اتش إس بي سي، والراجحي المالية، وبنك أبوظبي الأول، ودبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي كمدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين.

انترناشونال اتش إس بي سي أرامكو السعودية مقوّمة بالدولار الأميركي

