الصحة تعلن توافر أمصال العقارب والثعابين بالوحدات الصحية بالخارجة
مجلس الاتحاد السكندري يجتمع لتوفيق أوضاع النادي وفقاً لتعديلات قانون الرياضة الجديد
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 10 سبتمبر 2025
قرار جديد في دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
زيلينسكي: الطائرات الروسية بدون طيار فوق بولندا تشكل "سابقة خطيرة" لأوروبا
وزيرة التنمية المحلية: تطوير مدينة دهب يتضمن إطلاق منصة لطرح فرص استثمارية قابلة للتنفيذ
التحقيق مع البلوجر أصالة وشقيقها بتهمة بث محتوى خادش للحياء
ترامب غاضب من تجاهل إسرائيلي.. رئيس الأركان أبلغه بهجوم الدوحة بدلًا من تل أبيب
حقيقة زيادة أسعار الزي المدرسي بنسبة 10%.. فيديو
نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفى أبنوب المركزي والمبرة بأسيوط
الغرف التجارية: تخفيضات تصل لـ 25% في المعارض.. فيديو

البهى عمرو

أكد أحمد جابر، عضو غرفة الجيزة التجارية، أن المعارض التجارية تساهم بشكل كبير في تحريك السوق المحلي، حيث تعمل على خلق حالة من المنافسة بين المحلات والسلاسل التجارية الموجودة في المناطق المحيطة بها، مما يدفع أصحابها إلى مراجعة أسعارهم وتقديم تخفيضات حقيقية للمستهلكين.

وأضاف أحمد جابر خلال لقائه مع أحمد دياب وعبيدة أمير، ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن التخفيضات المطروحة في المعارض ليست وهمية، بل حقيقية وتصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 25% على سلع متنوعة، بداية من السلع الغذائية والأدوات المكتبية وحتى بعض الأجهزة الكهربائية والمنتجات المنزلية.

وأشار عضو غرفة الجيزة التجارية إلى أن الإقبال الجماهيري على هذه المعارض كبير، خاصة بعد الافتتاحات الرسمية، حيث يجد المواطنون كل احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وهو ما يخلق حالة من الرواج التجاري تعود بالنفع على السوق بشكل عام.

وتطرق جابر إلى ملف الزي المدرسي، موضحًا أن نسب التخفيض تختلف وفقًا للخامات المستخدمة، لافتًا إلى أن السوق يشهد استقرارًا في الأسعار منذ أكثر من عام، مع تراجع ملحوظ مقارنة بالعام الماضي نتيجة استقرار العملة الأجنبية وتوافر السلع المستوردة.


 

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رئيس وزراء قطر: الولايات المتحدة أبلغتنا بوقوع الهجوم على الدوحة بعد الاستهداف بعشر دقائق

الغرف التجارية: تخفيضات تصل لـ 25% في المعارض.. فيديو

عيار 21 بكام؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو

بشرى سارة للمواطنين.. انفراجة في الأسعار والتضخم السنوي يهبط إلى 11.2% في أغسطس

رفقة ابنها.. جوري بكر تستعرض رشاقتها

10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة

أسرار الطعم اللذيذ.. طريقة عمل الكشري

10 إشارات واضحة تدل أن خاطبك "يلعب بمشاعرك" وليس جادًا في الزواج

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

