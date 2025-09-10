الغرف التجارية: تخفيضات تصل لـ 25% في المعارض.. فيديو

أكد أحمد جابر، عضو غرفة الجيزة التجارية، أن المعارض التجارية تساهم بشكل كبير في تحريك السوق المحلي، حيث تعمل على خلق حالة من المنافسة بين المحلات والسلاسل التجارية الموجودة في المناطق المحيطة بها، مما يدفع أصحابها إلى مراجعة أسعارهم وتقديم تخفيضات حقيقية للمستهلكين.

وأضاف أحمد جابر خلال لقائه مع أحمد دياب وعبيدة أمير، ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن التخفيضات المطروحة في المعارض ليست وهمية، بل حقيقية وتصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 25% على سلع متنوعة، بداية من السلع الغذائية والأدوات المكتبية وحتى بعض الأجهزة الكهربائية والمنتجات المنزلية.

وأشار عضو غرفة الجيزة التجارية إلى أن الإقبال الجماهيري على هذه المعارض كبير، خاصة بعد الافتتاحات الرسمية، حيث يجد المواطنون كل احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وهو ما يخلق حالة من الرواج التجاري تعود بالنفع على السوق بشكل عام.

وتطرق جابر إلى ملف الزي المدرسي، موضحًا أن نسب التخفيض تختلف وفقًا للخامات المستخدمة، لافتًا إلى أن السوق يشهد استقرارًا في الأسعار منذ أكثر من عام، مع تراجع ملحوظ مقارنة بالعام الماضي نتيجة استقرار العملة الأجنبية وتوافر السلع المستوردة.



