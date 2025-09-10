الأوقاف تطلق الأسبوع الثقافي بـ27 مسجدًا لترسيخ القيم الدينية والوطنية

في إطار جهودها المتواصلة لبناء وعي ديني رشيد وتعزيز الهوية الوطنية، أطلقت وزارة الأوقاف المصرية فعاليات الأسبوع الثقافي بعدد من المساجد بلغ 27 مسجدًا موزعة على مختلف المديريات في محافظات الجمهورية، وفقاً لما رصدة برنامج صباح الخير يا مصر.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة دعوية متكاملة ، تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية والدينية والوطنية، خصوصًا لدى فئة الشباب والنشء، كجزء من معركة الوعي وبناء الإنسان.

افتتاح الأسبوع الثقافي: الصلاة على النبي ﷺ محور اللقاء الأول

شهد اليوم الأول من فعاليات الأسبوع الثقافي لقاءً دعويًا مميزًا عقب صلاة المغرب، حمل عنوان:"فضائل الصلاة والسلام على النبي ﷺ".

وتناول اللقاء بيان عظيم فضل الصلاة على النبي ﷺ، وأثرها البالغ في حياة الفرد والمجتمع. وقد أكد الأئمة والعلماء المشاركون أن الصلاة على رسول الله ﷺ ليست مجرد ذكر، بل هي عبادة جليلة من أعظم القربات، وأفضل الطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه.

ثمرات الصلاة على النبي ﷺ في حياة المسلم

أوضح المتحدثون أن للصلاة على النبي ﷺ آثارًا عظيمة في قلب المؤمن، فهي تبعث السكينة في النفس، وتعزز محبة النبي ﷺ، وتقوّي صلة العبد برسوله الكريم، كما تدفعه للاقتداء به في سلوكياته ومعاملاته.

وقد استشهد العلماء بقول الله تعالى:﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]

وبحديث رسول الله ﷺ: «من صلَّى عليَّ صلاةً واحدةً صلَّى اللهُ عليه بها عشرًا» (رواه مسلم).

هذه الأدلة توضح كيف أن الصلاة على النبي ﷺ هي باب من أبواب الرحمة والمغفرة، ووسيلة عظيمة لنيل شفاعته يوم القيامة.

برنامج متكامل للتوعية: العلم والتربية يدًا بيد

تأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج دعوي شامل أعدته وزارة الأوقاف، يجمع بين البناء العلمي والتربية الإيمانية. ويشارك فيها نخبة من كبار العلماء والدعاة والأئمة المعتمدين، بهدف الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، ونشر الفكر الوسطي الصحيح في مواجهة الأفكار المتطرفة.

وامتدت الفعاليات حتي الثلاثاء الموافق ٩ سبتمبر، عقب صلاة المغرب يوميًا، في المساجد التي تم اختيارها بعناية لتغطية مناطق متنوعة جغرافيًا وسكانيًا، ما يعكس حرص الوزارة على الشمولية والتنوع في خطابها الدعوي.