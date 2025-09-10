قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: صرف مكافأة للعاملين بمستشفى الصدر بالمنيا
إذاعة جيش الاحتلال: نتائج الهجوم على قطر تبدو غير مرضية ولسنا متفائلين
بعد واقعة طالب المنبر.. الحبس والغرامة لمن يصدر فتوي من غير المتخصصين
بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم.. الكويت تؤكد تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر
ارتفاع الأمواج يغلق عدة شواطئ بمرسى مطروح
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تدابير جديدة تستهدف إسرائيل
أسعار الخضروات اليوم 10 سبتمبر 2025
الطيب: لاعبو الزمالك لا يجدون الدعم.. واللوم على الجماهير
الغمراوي: توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات على رأس أولوياتنا لدعم الأمن الدوائي
وفد أممى يبحث خطة إعادة الإحياء المتكامل لمنطقة دندرة بقنا
رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي جهاز الدمغة الطبية سبل دعم الصناعة الوطنية
الخارجية الفرنسية: الوساطة المصرية القطرية لا غنى عنها للإفراج عن المحتجزين بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأوقاف تطلق الأسبوع الثقافي بـ27 مسجدًا لترسيخ القيم الدينية والوطنية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

في إطار جهودها المتواصلة لبناء وعي ديني رشيد وتعزيز الهوية الوطنية، أطلقت وزارة الأوقاف المصرية فعاليات الأسبوع الثقافي بعدد من المساجد بلغ 27 مسجدًا موزعة على مختلف المديريات في محافظات الجمهورية، وفقاً لما رصدة برنامج صباح الخير يا مصر.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة دعوية متكاملة ، تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية والدينية والوطنية، خصوصًا لدى فئة الشباب والنشء، كجزء من معركة الوعي وبناء الإنسان.

افتتاح الأسبوع الثقافي: الصلاة على النبي ﷺ محور اللقاء الأول

شهد اليوم الأول من فعاليات الأسبوع الثقافي لقاءً دعويًا مميزًا عقب صلاة المغرب، حمل عنوان:"فضائل الصلاة والسلام على النبي ﷺ".

وتناول اللقاء بيان عظيم فضل الصلاة على النبي ﷺ، وأثرها البالغ في حياة الفرد والمجتمع. وقد أكد الأئمة والعلماء المشاركون أن الصلاة على رسول الله ﷺ ليست مجرد ذكر، بل هي عبادة جليلة من أعظم القربات، وأفضل الطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه.

ثمرات الصلاة على النبي ﷺ في حياة المسلم

أوضح المتحدثون أن للصلاة على النبي ﷺ آثارًا عظيمة في قلب المؤمن، فهي تبعث السكينة في النفس، وتعزز محبة النبي ﷺ، وتقوّي صلة العبد برسوله الكريم، كما تدفعه للاقتداء به في سلوكياته ومعاملاته.

وقد استشهد العلماء بقول الله تعالى:﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]
وبحديث رسول الله ﷺ: «من صلَّى عليَّ صلاةً واحدةً صلَّى اللهُ عليه بها عشرًا» (رواه مسلم).

هذه الأدلة توضح كيف أن الصلاة على النبي ﷺ هي باب من أبواب الرحمة والمغفرة، ووسيلة عظيمة لنيل شفاعته يوم القيامة.

برنامج متكامل للتوعية: العلم والتربية يدًا بيد

تأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج دعوي شامل أعدته وزارة الأوقاف، يجمع بين البناء العلمي والتربية الإيمانية. ويشارك فيها نخبة من كبار العلماء والدعاة والأئمة المعتمدين، بهدف الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، ونشر الفكر الوسطي الصحيح في مواجهة الأفكار المتطرفة.

وامتدت الفعاليات حتي الثلاثاء الموافق ٩ سبتمبر، عقب صلاة المغرب يوميًا، في المساجد التي تم اختيارها بعناية لتغطية مناطق متنوعة جغرافيًا وسكانيًا، ما يعكس حرص الوزارة على الشمولية والتنوع في خطابها الدعوي.

وزارة الأوقاف المصرية فعاليات الأسبوع الثقافي غرس القيم الأخلاقية والدينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

دولار امريكي

عقب تراجعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

ترشيحاتنا

حملات العلاج الحر في المنوفية

حملات تفتيشية مكثفة على 1018 منشأة طبية خاصة بالمنوفية.. غلق وإنذارات لضمان جودة الخدمة الصحية

نائب محافظ قنا

عبر الفيديو كونفرانس.. نائب محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لتقنين أراضي الدولة

تمويل المشروعات

محافظ المنوفية: تمويل 192 مشروعا خلال 9 أشهر ضمن مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية

بالصور

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية.. احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة بدون ترخيص في الشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إطلالة مختلفة.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

لماذا تستمر لمبة المحرك في الظهور بعد الانتهاء من فحصه؟

لمبة المحرك
لمبة المحرك
لمبة المحرك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد