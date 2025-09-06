مصر تفوز بالمركز الأول في مسابقة "بريكس" العالمية بالبرازيل للقرآن الكريم

أعرب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن بالغ تهانيه للمتسابق محمد أحمد فتح الله أحمد، مرشح وزارة الأوقاف المصرية، لفوزه بالمركز الأول في مسابقة "بريكس" الدولية لتلاوة القرآن الكريم، والتي أقيمت في جمهورية البرازيل الاتحادية، يوم 5 سبتمبر 2025.

وفي بيان رسمي، وجه وزير الأوقاف تحية تقدير للمتسابق الفائز، مشيدا بتفوقه اللافت وتمثيله المشرف لمصر في هذا المحفل الدولي، داعيا إياه وكافة أبناء الوزارة إلى مواصلة التميز والتنافس في ميدان الخير والقرآن.

وأكد الدكتور الأزهري فخره ب"دولة التلاوة المصرية"، التي ما تزال تبهر العالم بأصواتها القرآنية العذبة في مختلف أرجاء المعمورة، مشيرا إلى التزام الوزارة الكامل بدعم المواهب القرآنية ورعايتها، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القراء العظام يليق بمكانة مصر وريادتها الدينية.

وفي لفتة تقدير لتفوقه، أعلن وزير الأوقاف عن تكريم رسمي للمتسابق محمد أحمد فتح الله، تقديرا لنجاحه في رفع اسم مصر عاليا، وتشريفها أمام العالم في هذا الحدث القرآني الكبير.



وفي سياق آخر قال د. أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف ، بشأن تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطعا مصورا يظهر فيه شاب من إحدى قرى محافظة الدقهلية، وهو يتحدث من على منبر أحد المساجد بطريقة وصفت بأنها مسيئة وغير لائقة بحق اليوم العظيم لمولد النبي محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، حيث استخدم الشاب ألفاظا تمس مقام النبوة وقدسية المناسبة الجليلة.

وفور انتشار المقطع، تحرك القطاع الديني بوزارة الأوقاف على الفور، حيث تم رصد الفيديو وتوثيقه، وبدء تحقيق موسعمن قبل الجهات المختصة في الوزارة، يشمل كل الجوانب الفكرية والإدارية المرتبطة بالواقعة، لتحليل محتوى ما قيل، ومعرفة الملابسات التي سمحت للشاب باعتلاء المنبر دون تصريح، وما إذا كان هناك تقصير إداري قد ساهم في وقوع هذا التجاوز.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنها تنظر إلى ما حدث باعتباره تطاولا لا يغتفر على الجناب النبوي الشريف، وجهلا جسيما بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يمثله مولده من نور ورحمة للعالمين، مشيرة إلى أن هذه الإساءة تمثل انتهاكا صريحا لحرمة المساجد والمنابر، التي ينبغي أن تظل منارات للهداية والوقار، لا منابر للتطاول والجهل.