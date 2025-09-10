محافظ المنوفية: تمويل 192 مشروعا خلال 9 أشهر ضمن مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالى ما تم تمويله من مشروعات إقتصادية في الفترة من يناير حتي سبتمبر 2025 بلغ 192 مشروعاً بقيمة إجمالية 2 مليون و 456 ألف جنيه بمختلف مجالات الإنتاج المتنوعة ، والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة ، مشدداً بتكثيف الجهود وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان الاستمرار في إقامة العديد من المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر بشتى المجالات للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية ومساعدة الشباب في خلق فرص عمل جادة .

وأشار محافظ المنوفية أنه تم تمويل 38 مشروعاً اقتصاديا خلال شهر أغسطس 2025 بمختلف المجالات الإنتاجية والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة ، تضمنت مجال الإنتاج الحيوانى (تربية الأغنام ، تسمين العجول ) ، و مجال مشروعات الميكنة الزراعية ( ماكينة رى ، حصادة زراعية ،عزاقة ) ، بالإضافة إلى تمويل مشروعات متنوعة ( ونش رفع ، ماكينة تريكو ، فراز لبن ) ، منافذ بيع ( بضاعة لمحل بقالة ) .

وأكد محافظ المنوفية على ضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجارى تمويلها لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة والتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها، مؤكداً على أهمية مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية والذى يساهم وبشكل ملحوظ في دعم جهود وخطط الدولة للتنمية الإقتصادية في القرى والنجوع بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة .