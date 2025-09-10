الكشف على 1090 مريضًا في قافلة طبية مجانية لمدة يومين بالإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية على مدار يومين بوحدة أبيس ١ بمنطقة شرق الطبية والتي تبعد ١٧ كم عن أقرب مستشفى (مستشفى الجمهورية العام).

وصرح الدكتور محمد بدران أن القافلة ضمت ٨ تخصصات طبية (باطنة-أطفال-نساء-جراحة- عظام -جلدية-تنظيم أسرة- أسنان) من خلال العيادات المتنقلة والثابتة وشارك فيها ٣٩ عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشار إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على ١٠٩٠ مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، كما تم تحويل ٨ حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات او عمل تدخلات اخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

كما أضافت الدكتورة رشا جبريل منسق القوافل العلاجية، أنه قد تم خلال القافلة إجراء ١٦٧ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و١٠٧ تحليلاً بمعمل الطفيليات علاوة على فحص ١٩٣ من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحي لعدد ٣٢٥ مواطن من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.

ويأتي هذا في إطار الحملة القومية "١٠٠ يوم صحة" ومبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وادارة الطب العلاجي وادارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.