قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهوا من ذلك الآن.. عائلات الرهائن تطالب بإنهاء حرب الإبادة في غزة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة الحكومة التونسية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
مانشستر سيتي يعلن غياب عمر مرموش عن مباراة يونايتد
رئيس الإمارات: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة انتهاكٌ لسيادة قطر ويهدد أمن المنطقة
تأجيل عرض ابنتي ابراهيم سعيد على خبيرين نفسي واجتماعي لـ 15 سبتمبر
وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين
برعاية مصرية.. السعودية ترحب باستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
اصطدمت السيارة بالكمين.. إصابة شخصين على طريق جمصة
قريباً .. طرح وحدات سكنية وقطع أراض مميزة ومتخللات بعدد من المدن الجديدة مع سداد كامل الثمن
رئيس الإمارات: الاعتداء على قطر يقوض أمن المنطقة واستقرارها
شراكة استراتيجية بين الصحة والإنتاج الحربي لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين
مفاجأة .. الشرع يزور الحليف الرئيسي لبشار الأسد || ما السبب ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بنها تشارك في المؤتمر والمعرض السنوي للجمعية الأوربية للتعليم العالي بالسويد

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
إبراهيم الهواري

يشارك دكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث في فاعليات المؤتمر والمعرض السنوي الخامس والثلاثون للجمعية الأوربية للتعليم العالي EAIE  والذي يعقد في الفترة من ٩ الي ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ في مدينة جوتنبرج بالسويد تحت رعاية دكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك ضمن وفد مصري كبير من للجامعات الحكومية والاهلية والخاصة.
وقال الدكتور ناصر الجيزاوي أن هذا المؤتمر يعد الأكبر في أوروبا في مجال التعليم العالي الدولي، حيث يجذب أكثر من 7000 مشارك من أكثر من 100 دولة، ويضم أكثر من 200 جناح عرض وأكثر من 240 جلسة ونشاطًا ويُركز شعار المؤتمر هذا العام على الابداع والابتكار حيث يأتي المؤتمر تحت عنوان "انطلق نحو الإبداع". يضم المؤتمر صانعو السياسات التعليمية وممثلو الحكومات حول العالم.
وأشار الجيزاوي إلى أن مشاركة جامعة بنها في هذا المؤتمر يأتى فى إطار سياستها التى تعزز من الانفتاح على العالم وبناء شراكات قوية وفاعلة مع الجامعات الدولية المرموقة ، حيث شهد المؤتمر العديد من اللقاءات الثنائية بين وفد الجامعة وممثلين للعديد من الجامعات الدولية والتي تم خلالها مناقشة أوجه التعاون المشترك على مستوى تبادل الزيارات لهيئة التدريس والطلاب من خلال برامج ايراسموس بلاس، واستحداث برامج دراسية مزدوجة وتبادل الخبرات في مجالات الاستثمار في المعرفة ومخرجات البحث العلمي الي جانب المشاريع البحثية المشتركة الممولة من جهات التمويل الدولية.
جدير بالذكر أن مؤتمر EAIE يعتبر المنصة الأبرز في أوروبا لتعزيز الحوار بين مؤسسات التعليم العالي حول قضايا التدويل الأكاديمي، وتشرف عليه الرابطة الأوروبية للتعليم الدولي التي تأسست عام 1989 ومقرها هولندا، بهدف دعم بناء القدرات وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجامعات عالميًا.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

ترشيحاتنا

مياة الشرب بالشرقية

ندوه توعوية لأئمة وخطباء مدينة ههيا عن أهمية ترشيد استهلاك المياه

رئيس جامعة بني سويف

جامعة بني سويف تحقق معدلات مرتفعة في الاستجابة للشكاوي الواردة اليها

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

محافظ بني سويف يتابع خطط واستعدادات قطاع التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد

بالصور

بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع

بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع؟
بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع؟
بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع؟

طريقة عمل البط المحمر المسلوق بشكل سهل وسريع

طريقة عمل البط المحمر المسلوق
طريقة عمل البط المحمر المسلوق
طريقة عمل البط المحمر المسلوق

طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة بديل مثالي للسناك الجاهز فى 15دقيقة

طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة
طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة
طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة

مبلغ صادم.. سعر توب بسمة بوسيل يثير الجدل

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد