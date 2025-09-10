جامعة بنها تشارك في المؤتمر والمعرض السنوي للجمعية الأوربية للتعليم العالي بالسويد

يشارك دكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث في فاعليات المؤتمر والمعرض السنوي الخامس والثلاثون للجمعية الأوربية للتعليم العالي EAIE والذي يعقد في الفترة من ٩ الي ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ في مدينة جوتنبرج بالسويد تحت رعاية دكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك ضمن وفد مصري كبير من للجامعات الحكومية والاهلية والخاصة.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي أن هذا المؤتمر يعد الأكبر في أوروبا في مجال التعليم العالي الدولي، حيث يجذب أكثر من 7000 مشارك من أكثر من 100 دولة، ويضم أكثر من 200 جناح عرض وأكثر من 240 جلسة ونشاطًا ويُركز شعار المؤتمر هذا العام على الابداع والابتكار حيث يأتي المؤتمر تحت عنوان "انطلق نحو الإبداع". يضم المؤتمر صانعو السياسات التعليمية وممثلو الحكومات حول العالم.

وأشار الجيزاوي إلى أن مشاركة جامعة بنها في هذا المؤتمر يأتى فى إطار سياستها التى تعزز من الانفتاح على العالم وبناء شراكات قوية وفاعلة مع الجامعات الدولية المرموقة ، حيث شهد المؤتمر العديد من اللقاءات الثنائية بين وفد الجامعة وممثلين للعديد من الجامعات الدولية والتي تم خلالها مناقشة أوجه التعاون المشترك على مستوى تبادل الزيارات لهيئة التدريس والطلاب من خلال برامج ايراسموس بلاس، واستحداث برامج دراسية مزدوجة وتبادل الخبرات في مجالات الاستثمار في المعرفة ومخرجات البحث العلمي الي جانب المشاريع البحثية المشتركة الممولة من جهات التمويل الدولية.

جدير بالذكر أن مؤتمر EAIE يعتبر المنصة الأبرز في أوروبا لتعزيز الحوار بين مؤسسات التعليم العالي حول قضايا التدويل الأكاديمي، وتشرف عليه الرابطة الأوروبية للتعليم الدولي التي تأسست عام 1989 ومقرها هولندا، بهدف دعم بناء القدرات وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجامعات عالميًا.