عبر “ إكس”.. وزير خارجية إيران يوجه رسالة إلى القاهرة

وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة شكر للحكومة المصرية على احتضان القاهرة لقاء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليتوج بتوقيع اتفاق مساء أمس.



ونشر عراقجي تدوينة على حسابه عبر منصة "إكس" قائلا: "تعرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن بالغ شكرها وتقديرها لمصر، لدورها البارز والبناء في تسهيل مسار الدبلوماسية"، مضيفا أن إطار التعاون بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية أصبح ممكنا بفضل مساعي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).



وأكد عراقجي أن الشعب الإيراني صديق لجميع الدول التي تُفضل طريق السلام على دروب الصراع والتوتر.



ووقع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اتفاقا بشأن التعاون بين طهران والوكالة، في القاهرة، عقب اجتماع ثلاثي جمع الدكتور بدر عبدالعاطي وعراقجي وجروسي.