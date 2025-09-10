بمشاركة الطلاب .. جامعة بنها تتجمل استعدادًا للعام الجامعي الجديد

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب ووحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة أعمال تجميل الحرم الجامعي وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وفي إطار إستعدادات جامعة بنها للعام الجامعي الجديد 2025/2026م وإستقبال الطلاب الجدد .



جاء ذلك بحضور الدكتورة منى سالم وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة نيفين فاروق وكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هبة زغلول وكيل كلية العلاج الطبيعي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتنسيق الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية و رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و إبراهيم عبدالله مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، وبمشاركة الدكتور اسماعيل محمود مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة ومدير مركز التدريب الكشفي بالجامعة.



وشارك طلاب عشيرة الجوالة ووحدة التضامن الاجتماعي فى أعمال تجميل ودهان عدد من الطرق الداخلية بالجامعة وذلك من أجل استقبال زملائهم من الطلاب الجدد والقدامي وفي إطار حرص إدارة الجامعة تعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي بين طلابها ومشاركتهم في كافة الأنشطة الطلابية والفعاليات المختلفة.