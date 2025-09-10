كشف غموض تعدى بائع متجول على طفل بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من كشف غموض تداول مقطع فيديو يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام والد أحد الأطفال بإجباره على العمل كبائع متجول والتعدى عليه بالضرب وإحداث كدمات بوجهه بالقليوبية حيث تبين عدم وجود بلاغات بهذا الشان وتم ضبط الاب واعترف بقيامه بضرب نجله لاجباره على استجداء المارة وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .



تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا يفيد ورود معلومات من الادارة العامة لمباحث القليوبية تفيد برصد فيد متداول على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام والد أحد الأطفال بإجباره على العمل كبائع متجول والتعدى عليه بالضرب وإحداث كدمات بوجهه بالقليوبية.



وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الطفل الظاهر بمقطع الفيديو ووالده " عاطل " ، وبسؤال والد الطفل قرر بتعديه على نجله بالضرب وإحداث إصابته بقصد تأديبه وإجباره على إستجداء المارة ، وبمواجهة نجله أيد ما سبق.