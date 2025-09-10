شقيقي قتل وتم تخديره.. مفاجأة جديدة في وفاة أحمد الدجوي

بعد مرور شهور على وفاة أحمد الدجوي، ظهر شقيقة مرة أخرى وإثارة الجدل حول وفاته وطالب بإعادة فتح قضيته.

أحمد الدجوي لم ينتحر

عرضت فضائية العربية مصر، تقريرا عن آخر تطورات وفاة حفيد نوال الدجوي، حيث قال شقيق الراحل إن يطالب بإعادة التحقيق في وفاة شقيقه لم يكن انتحار بل جريمة قتل مدبرة.

وأضاف أنه استعان بنخبة من الطب الشرعي والبحث الجنائي داخل وخارج مصر، وأكدوا أن شقيقة قتل بطريقة احترافية.

التقرير كشف وجود نقاط عمياء بكاميرات المراقبة وآثار تسلق على سور الفيلا وكدمات في أيد شقيقة الراحل، مؤكدا على أن شقيقة لم يكن يعاني من أي حالة نفسية.

تخدير لتنفيذ الجريمة

كما لفت إلى أن التقرير أشار إلى أن شقيقه تم تخديره لتنفيذ العملية، وطالب بفتح ملف القضية من جديد وتحقيق العدالة.

منشور شقيق أحمد الدجوي

ونشر عمرو الدجوي منشورًا عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، ذكر فيه أن أدلة جديدة ظهرت تشير إلى مقتل شقيقه، وليس انتحاره كما تردّد، وذلك بعدما كلّف خبراء في الأدلة الجنائية ومتخصصين في الطب الشرعي بإجراء معاينة لمسرح الواقعة، حيث انتهى تقريرهم إلى أن شقيقه أحمد لم يمت منتحرًا وإنما مقتولًا.