قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هالة صدقي: بوسي شلبي مكانتش سكرتيرة محمود عبد العزيز
مدرسة "العربية للتصنيع" للتكنولوجيا التطبيقية تعليم فني على أعلى مستوى مجانا.. تفاصيل
الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية
هالة صدقي عن الإعلاميين: يحتاجون إجراء امتحان لغوي قبل دخولهم المجال
رئيس وكالة الطاقة الذرية يعرب عن امتنانه لمصر.. ويعلن عن انفراجة في مراقبة نووي إيران
لسنا مثل جيل عبد الله غيث.. هالة صدقي: لا نملك دراما تُظهر اتقان الفصحى
مصرع شخصين وإصابة 4 في حادث تصادم مروع أعلى دائري الوراق
مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية
محامية بوسي شلبي: الزواج لمدة 20 عامًا دون انقطاع حتى رحيل محمود عبد العزيز
شكوى ضد محامي ورثة محمود عبد العزيز بسبب تحريف قرارات النيابة.. تفاصيل
اتصلوا بهذا الرقم.. نيفين منصور تنقل رد الصحة على المستشفيات المخالفة للعلاج بالمجان
محامية بوسي شلبي: التحقيقات أثبتت استمرار الزواج حتى وفاة محمود عبد العزيز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طرق العناية السليمة بالمنطقة الحميمة.. تعرفي عليها

طرق العناية السليمة بالمنطقة الحميمة.. تعرفي عليها
طرق العناية السليمة بالمنطقة الحميمة.. تعرفي عليها
عبد الفتاح تركي

أورد موقع “أبونيت.دي” أن العناية بـ المنطقة الحميمة على نحوٍ صحيح تعزّز الصحة، غير أن الإفراط فيها قد يكون ضارًّا؛ إذ إنه يُحدث خللا بتوازن البكتيريا المهبلية.

غسول لطيف

وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن العناية بالمنطقة الحميمة مرة واحدة يوميا تعد كافية تمامًا، مشيرًا إلى أنه عادةً ما يكفي استخدام الماء الفاتر أو غسول لطيف متوافق مع درجة الحموضة (pH) الطبيعية للمنطقة الحميمة.

ومن الأفضل استخدام منشفة استحمام للاستخدام مرة واحدة، مع مراعاة تنظيف الشفرين الخارجيين والداخليين، وليس المهبل نفسه.

واقرأ أيضًا:

ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام قبل النوم يومياً؟

وأضاف “أبونيت.دي” أن طريقة المسح الصحيحة بعد استخدام المرحاض تلعب دورا مهما في النظافة الحميمة، موضحا أن التنظيف من الأمام إلى الخلف بعد التبرز يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بعدوى لطاخة المهبل، علمًا بأن بكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli) الموجودة في الجسم تُسبب تسعة من كل عشرة التهابات في المسالك البولية، ويمكنها دخول مجرى البول عبر الجلد في منطقة الشرج، ومنها إلى المثانة.

إعادة بناء الأغشية المخاطية الطبيعية

ولإعادة بناء الأغشية المخاطية الطبيعية وتهدئة البشرة الجافة والمتهيجة، ينبغي استخدام المستحضرات والجل والكريمات الخاصة الغنية بالدهون المغذية وعوامل الترطيب؛ إذ إنها تُعيد الطبقة الواقية الضرورية للبشرة بسرعة، وتساعدها على التجدد، وفق دي بي إيه.

وتساعد المكونات الإضافية، مثل حمض اللاكتيك أو المانوز، على استقرار درجة الحموضة الطبيعية؛ فهي تُصعّب على البكتيريا المعوية، مثل الإشريكية القولونية، الالتصاق بالمنطقة التناسلية الخارجية، كما يُمكن أن تشمل العناية بالمنطقة الحميمة منطقة العجان والشرج.

الاستحمام بالثلج

قيمة الحموضة المناسبة

عند اختيار منتجات العناية، ينبغي ضمان قيمة الحموضة المناسبة. لدى الشابات، تُؤدّي مستويات الإستروجين المرتفعة إلى تكوّن بيئة حمضية قليلا في المهبل ومنطقة الأعضاء التناسلية الخارجية، وذلك بفضل بكتيريا حمض اللاكتيك.

أما في فترة انقطاع الطمث فتصبح الأغشية المخاطية أكثر جفافا، مما يُفاقم من ظروف عيش بكتيريا حمض اللاكتيك، في هذه الحالة، تقلّ حموضة المهبل وجلد منطقة الأعضاء التناسلية الخارجية، ويصبحان شبه مُتعادلين.

ويعد الصابون القلوي وجل الاستحمام المحتوي على مُنظّفات قويّة أو مُزيلة للدهون وبخاخات المناطق الحميمة أو الغسول المهبلي من المُحرّمات في منطقة البكيني؛ فهي تُرهق البيئة الطبيعية للبشرة وتُزيل الزيوت من جلد الأعضاء التناسلية، وبالتالي تُعطّل وظيفة حاجز البكتيريا المهبلية.

المنطقة الحميمة الصابون القلوي جل الاستحمام طرق العناية السليمة بالمنطقة الحميمة العناية بالمنطقة الحميمة البكتيريا المهبلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

ترشيحاتنا

وزير التموين: معارض "أهلاً مدارس" تُعد من أهم المبادرات الحكومية لدعم المواطنين

وزير التموين: معارض "أهلاً مدارس" تُعد من أهم المبادرات الحكومية لدعم المواطنين

الأسهم الأوروبية تنهي تداولات اليوم على انخفاض طفيف

الأسهم الأوروبية تنهي تداولات اليوم على انخفاض طفيف

المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار

وزير الاستثمار يبحث مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سبل تعزيز التعاون التجاري

بالصور

طرق طبيعية لعلاج لدغات البعوض.. اعرفها

لدغات الباعوض
لدغات الباعوض
لدغات الباعوض

طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو

طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو
طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو
طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو

لقطات من افتتاح معرض ميونخ الدولي للسيارات 2025

معرض ميونخ الدولي للسيارات
معرض ميونخ الدولي للسيارات
معرض ميونخ الدولي للسيارات

تفاصيل الحلقة الأخيرة من حكاية الوكيل في "ما تراه، ليس كما يبدو"

تامر فرج
تامر فرج
تامر فرج

فيديو

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد