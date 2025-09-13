مصرع شاب إثر سقوطه من علو بمنطقة أرض اللواء في الجيزة

لقي شاب مصرعه، إثر سقوطه من علو بأحد العقارات السكنية بمنطقة أرض اللواء التابعة لدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من مكان مرتفع، وعلى الفور انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث. وبالفحص، تبين أن المتوفى يحمل الجنسية السودانية، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته في موقع الحادث.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى إمبابة العام، ووُضع تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لاستخراج تصاريح الدفن واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات السقوط، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.