أخبار العالم

القائم بأعمال سفارة الصين: قمة شنغهاي للتعاون نجحت في ضخ حيوية عالمية

القائم بأعمال سفارة الصين: قمة شنغهاي للتعاون نجحت في ضخ حيوية عالمية
القائم بأعمال سفارة الصين: قمة شنغهاي للتعاون نجحت في ضخ حيوية عالمية
أ ش أ

 أكد القائم بأعمال سفارة الصين بالقاهرة تشانج تاو أن قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين نجحت في ضخ حيوية عالمية من خلال طرح مبادرة الحوكمة العالمية بهدف تقدم البشرية وتحديث النظام العالمي من خلال تبني دعم تمثيل الجنوب العالمي ومنع تآكله والعمل على إيجاد حلول فعالة لمشكلاته وتحسين ظروفه، مضيفا أن العالم يحتاج لنظام أكثر عدالة وإنصافا ويلبي تطلعات شعوب العالم.
وأشار القائم بأعمال السفارة، في كلمة ألقاها اليوم /الأربعاء/، في ندوة حول قمة منظمة شنغهاي للتعاون، إلى أن الصين استضافت حديثين مهمين وهما قمة منظمة شنغهاي للتعاون والعرض العسكري بمناسبة مرور 80 عاما علي الحرب العالمية الثانية بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزير الصناعة كامل الوزير ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال تشانج تاو إن من أبرز نتائج نهاية الحرب العالمية الثانية هو إعلان القاهرة، الذي وُقِع في مصر وأكد على سيادة الصين على تايوان، مثمنا الموقف المصري بشأن "مبدأ الصين الواحدة"، موضحا أن العرض العسكري يستهدف دعم السلام والتنمية.
وأفاد بأن العالم يشهد الآن تحديات كبيرة ومعقدة مما يتطلب التعاون والسعي نحو تقديم المساعدة المتبادلة من أجل تقدم مشترك للبشرية.
وعن قمة شنغهاي للتعاون، قال إن القمة تعد الأكبر في تاريخ المنظمة؛ إذ شهدت اجتماع مجلس رؤساء منظمة وكذلك عقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس بمشاركة 23 من قادة العالم، بجانب 10 من رؤساء منظمات الدولية، مضيفا أن القمة أثمرت عن إعلان تيانجين والتوقيع على عدة وثائق وخطة الاستراتيجية الشاملة للمنظمة من عام 2025 إلى عام 2035، مؤكدا أن هذه القمة دشنت عصرا جديدا وحققت تطورا عالي الجودة.
وأوضح أن القمة ناقشت أيضًا القضية الفلسطينية وحرب إسرائيل في غزة وطالبت بوقف إطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وأن السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط هو حل نهائي للقضية الفلسطينية.
وعن قمة البريكس، قال إن الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس عبدالفتاح السيسي حضرا القمة الافتراضية لمنظمة البريكس، التي أكدت أن الاقتصاد العالمي والعالم يواجه توترات جيوسياسية وإجراءات أحادية؛ مما يتطلب التعاون لمواجهة هذه التحديات والعمل على دعم التعددية واحترام الدول ودعم نظام أكثر عدالة وتوازنا.
وعن العلاقات مع مصر، قال إن العلاقات بين البلدين شهدت ازدهارا ملحوظا وبلغت ذورتها تحت القيادة الاستراتيجية للرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج، موضحا أن التعاون الثنائي شمل مشروعات مشتركة والتعاون المالي ومجال الطاقة المتجددة والأبحاث المشتركة في الآثار المغمورة؛ مما يعكس الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات بين مصر والصين.
وأكد استعداد بكين التعاون مع مصر لتنفيذ نتائج قمة منظمة شنغهاي للتعاون من أجل مستقبل مشترك للبشرية، مشيرا إلى زيارة وفد صيني رفيع المستوي سيزور مصر أواخر أكتوبر لبحث التعاون الثنائي. 
