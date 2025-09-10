مؤلفة "حكاية هند": العمل مستوحى من تجربتي الشخصية مع الطلاق الغيابي

كشفت الكاتبة هند عبد الله، مؤلفة حكاية "هند" ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" ، أن الحكاية مستوحاة من وقائع حقيقية ترتبط بجزء شخصي من حياتها، مؤكدة أنها مرّت بنفس تجربة الطلاق الغيابي التي جسدتها بطلة العمل.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد، إن هدفها الأساسي كان مناقشة هذه القضية التي تواجهها نساء كثيرات في المجتمع، موضحة أن القانون يلزم الزوج بإبلاغ زوجته بالطلاق، لكن هناك من يستغل هذا الأمر بشكل خاطئ، وهو ما حاولت إبرازه في القصة.

وأضافت أن ما أسعدها هو التفاعل الكبير من الجمهور، الذي تبنّى قضية البطلة وتعاطف معها وكأنها تجربة شخصية لكل مشاهد، معتبرة أن ذلك دليل على وصول الرسالة بوضوح.