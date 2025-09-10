سفينة النيل للشباب العربي والإفريقي ترسو في محافظة قنا وسط حضور رفيع المستوى

استقبلت محافظة قنا فعاليات سفينة النيل للشباب العربي والإفريقي، والتي تهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي والتنموي بين شباب الدول العربية والإفريقية، وتبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة وريادة الأعمال وذلك في إطار المبادرة القومية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

واستقبل وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا بهاء شوقي الوزير المفوض رئيس لجنة الشباب بجامعة الدول العربية الدكتور فيصل غسان والوفد المرافق له.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا أنه تم زيارة المناطق الأثرية والسياحية في محافظة قنا، لإبراز أهم معالمها والممثلة في معبد دندرة الذي يعرف قديما ًباسم "ايزيس حيرت" وتتميز بالجداريات والألوان الزاهية المحتفظة برونقها على مر العصور وجلسات حوارية حول قضايا الشباب العربي والإفريقي ورش عمل في مجالات الاقتصاد البرتقالي والتنمية البيئية وعروض ثقافية وفنية تعكس التنوع الحضاري بين الدول المشاركة.

وأضاف " شوقي" أن سفينة النيل ليست مجرد رحلة نهرية، بل منصة حقيقية لصناعة التغيير، وبناء جسور من التعاون والأمل بين شباب الأمة العربية والقارة الأفريقية وتمثل جسرًا للتواصل بين الشعوب، وفرصة حقيقية لتوحيد الرؤى وتعزيز التعاون المشترك بين الشباب العربي والإفريقي لبناء مستقبل أكثر إشراق.

