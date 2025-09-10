إعلام إسرائيلي نقلا عن مصادر أمنية: التوقعات تتزايد بفشل نتائج الهجوم على الدوحة

أعلن إعلام إسرائيلي نقلا عن مصادر أمنية، أنّ التوقعات تتزايد بفشل نتائج الهجوم على الدوحة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة بشأن الغارة الإسرائيلية على قطر، والتي استهدفت وفد حركة حماس المفاوض بشأن الهدنة في غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن ساعات مرت ولم تؤكد إسرائيل بعد القضاء على قادة حماس في قطر، كاشفة أن مسؤول ملف الرهائن في جيش الاحتلال لم تتم دعوته إلى الاجتماعات المتعلقة بتصفية قادة حماس في الدوحة.