أول تعليق من مدرب ليفركوزن بعد توليه تدريب الفريق

قال كاسبر هيولماند، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، اليوم الأربعاء، إن فريقه يمتلك من الكفاءة ما يكفي لتقديم أداء متميز، على الرغم من التغييرات الصيفية والبداية المتعثرة في الدوري الألماني.

عيّن ليفركوزن المدرب الدنماركي السابق يوم الاثنين الماضي بعقد لمدة عامين، خلفًا للهولندي إريك تن هاج.

أمام هيولماند مهمة شاقة، إذ فشل ليفركوزن في تحقيق أي فوز في الدوري حتى الآن، ومع زيارة آينتراخت فرانكفورت المتألق يوم الجمعة.

وقال هيولماند في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "إنه تحدٍّ كبير، ففي كرة القدم، تحتاج إلى عمليات لتحقيق ذلك. لا تضغط على زر، بل عليك العمل كل يوم والإبداع، هناك الكثير من الكفاءة، نسعى لتحقيق ذلك وتحقيقه، نأمل أن يتفجر الفريق فجأة. لا نعرف متى، حتى ذلك الحين، سنخوض دقائق جيدة ودقائق سيئة، وسنعمل على تحسين أدائنا".

خسر ليفركوزن مباراته الافتتاحية في الدوري بنتيجة 2-1 على أرضه أمام هوفنهايم قبل أن يتعادل 3-3 مع فيردر بريمن بعشرة لاعبين، ما أدى إلى رحيل تين هاج.

وحلّ الهولندي محل تشابي ألونسو في مايو بعد رحيل الإسباني لتولي تدريب ريال مدريد.

وحقق ليفركوزن الثنائية في موسم 2023-2024 تحت قيادة ألونسو، محققًا أول لقب له في الدوري الألماني دون خسارة أي مباراة، وحصد كأس ألمانيا، ووصل إلى نهائي الدوري الأوروبي.

ومع ذلك، فإن رحيل لاعبين أساسيين خلال الصيف، بمن فيهم فلوريان فيرتز، وجيريمي فريمبونج، وجوناثان تاه، وغرانيت تشاكا، وأمين عدلي، جعل مهمة البناء على نجاح ألونسو مهمة شاقة.

أنفق ليفركوزن حوالي 170 مليون يورو لإعادة بناء فريقه، إذ ضم إبراهيم مازا، ومالك تيلمان، وجاريل كوانساه، لويك بادي، مارك فليكين، وغيرهم.

وواصل المدرب البالغ من العمر 53 عامًا: "إذا كنت تريد أن تكون فريقًا من الطراز الأول، فعليك أن تكون بارعًا في جميع جوانب اللعبة تقريبًا. أشعر أنني أستطيع أن أكون على طبيعتي هنا، لستُ مضطرًا لشرح كيف أريد لعب كرة القدم، أو كيف أقود الفريق".

واختتم: "لقد طرأت تغييرات، ولكن بقي لاعبون مميزون للغاية، الأمر متروك لنا لبناء فريق رائع داخل الملعب وخارجه".