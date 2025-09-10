جامعة دمياط تشارك في المعرض الدولي للتعليم العالي بالسويد

شارك الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعتي دمياط ودمياط الأهلية، في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي بمدينة جوتنبرج بالسويد، في نسخته الخامسة والثلاثين، والمنعقد خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر الجاري، والذي تنظمه الرابطة الأوروبية للتعليم الدولي (EAIE) تحت شعار "انطلق نحو الإبداع".

يأتي ذلك في إطار سعي جامعتي دمياط ودمياط الأهلية ، إلى تعزيز حضورهما الدولي، والانفتاح على التجارب التعليمية الرائدة، والمشاركة الفاعلة في كبرى الفعاليات الأكاديمية العالمية.

رافق رئيس الجامعة في فعاليات المؤتمر والمعرض الأستاذ الدكتور محمد عمران وادي، مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بجامعة دمياط.

تأتي المشاركة تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تركز على تعزيز جودة التعليم وتطبيق مبادئ الاتصال والمرجعية الدولية، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو تصدير التعليم المصري وتوسيع حضوره إقليميًا ودوليًا عبر بناء شراكات أكاديمية فاعلة مع مؤسسات التعليم العالي في مختلف دول العالم.

ويشهد المعرض حضورًا مصريًا واسعًا يتمثل في وفد رفيع المستوى يضم 25 جامعة مصرية حكومية وأهلية وخاصة، يرأسه الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة المجلس الأعلى للجامعات وهيئة دعم وتطوير الجامعات، وبدعم من قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي، والمكتب الثقافي المصري في برلين.

وضمن فعاليات اليوم الأول للمعرض، عقد الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي ، والأستاذ الدكتور محمد عمران وادي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي عدد من الجامعات الدولية، منها ( مع جامعة سوث هامبتون، جامعة اكسرى - تركيا ، جامعة كاسكسيس ب جورجيا، جامعه جبذا التكنولوجية، الجامعة التكنولوجية بزلن- جورجيا ، جامعة Erccyes بتركيا ) ، حيث تم خلالها التعريف بجامعتي دمياط ودمياط الأهلية واستعراض أبرز برامجهما الأكاديمية المتميزة إقليميًا ودوليًا، والمصممة بما يتماشى مع المعايير العالمية، ولاسيما البرامج الموجهة لاستقطاب الطلاب الوافدين، إلى جانب بحث فرص التعاون في البرامج المشتركة والمزدوجة، ومناقشة آفاق تطوير مشروعات بحثية مشتركة.

كما حرص رئيس الجامعة خلال مشاركته على بحث إمكانية عقد اتفاقيات توأمة مع الجامعات الأجنبية المشاركة في المعرض، بما يتيح تنفيذ برامج أكاديمية وبحثية مشتركة، وتبادل الخبرات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، فضلًا عن مناقشة فرص إنشاء أفرع لجامعة دمياط بالخارج، بما يعزز مكانتها على الخريطة التعليمية والبحثية الدولية، ويدعم توجه الدولة نحو تعزيز التنافسية العالمية للجامعات المصرية.

ويمثل المعرض منصة مهمة لإبراز التطور الأكاديمي والبحثي للجامعات المصرية، وتبادل الخبرات من خلال اللقاءات الثنائية مع الجامعات العالمية المشاركة، وبحث فرص التعاون في إنشاء برامج مشتركة ومزدوجة، واستقطاب الطلاب الوافدين، ومناقشة إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر، بما يسهم في تعزيز التنافسية العالمية للجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن هذه النسخة من المعرض تشهد مشاركة نحو 250 جامعة دولية مرموقة من مختلف دول العالم، ويُعد مؤتمر EAIE المنصة الأبرز في أوروبا للحوار بين مؤسسات التعليم العالي حول قضايا التدويل الأكاديمي، وتشرف على تنظيمه الرابطة الأوروبية للتعليم الدولي التي تأسست عام 1989 وتتخذ من هولندا مقرًا لها، بهدف دعم بناء القدرات وتبادل الخبرات وتعزيز فرص التعاون الأكاديمي على المستوى العالمي.