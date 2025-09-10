قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاختيار أجمل مدينة وحي وقرية.. رفع 29 ألف طن مخلفات ونواتج هدم وبناء وتطهير بالدقهلية
أول تعليق من ياسمين الجيلاني بعد الطلاق
جوائز بـ ربع مليون جنيه.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القراءة الحرة
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
مفاجآت مقتل محامي حلوان.. جريمة بالخطأ ولغز السيدة المسجلة| صور
حقيقة شكوى النادي الأوكراني ضد الزمالك بسبب خوان ألفينا
اللواء وائل ربيع: قاعدة محمد نجيب تم تجهيزها على أعلى مستوى
اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد
ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توفير خدمة الشباك الواحد للمستثمرين بمراكز كفر الشيخ التكنولوجية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اجتماعًا موسعًا مع مستثمري المنطقة الصناعية ببلطيم، اليوم الأربعاء، على هامش جولته التفقدية بعدد من المصانع بالمنطقة، وذلك لبحث احتياجاتهم ومشكلاتهم، ووضع حلول عملية تدعم الاستثمار وتيسر عمل المصانع.

في بداية اللقاء، قدم أعضاء مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلطيم الشكر للواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، على دعمه المستمر، وتقديره للموافقة على نقل ملكية أراضي المصانع وإتاحة تحرير العقود النهائية للمستثمرين، بجانب متابعته المباشرة لحل مشكلاتهم وتلبية احتياجاتهم.

 وخلال الاجتماع، ناقش محافظ كفرالشيخ مع المستثمرين عددًا من الملفات المهمة، حيث تناول: العقود النهائية للمصانع، موضحًا أنه بعد إشهار المنطقة الصناعية ببلطيم برقم (147) في 18/8/2025 ونقل التكليف لصالح المحافظة، أصبح من حق المستثمرين تحرير العقود النهائية لأراضي مصانعهم، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية جارية بالفعل لتسجيل هذه العقود لمن تنطبق عليهم الشروط.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن الاهتمام بالصناعة والاستثمار يأتي في مقدمة أولويات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في حل مشكلات المستثمرين وتلبية مطالبهم، مع العمل على تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بكفرالشيخ، بما يضمن تعظيم الاستفادة منها وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، حيث سيتم إطلاق شباك الخدمات المتكاملة للمستثمرين بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، تبدأ بمدينتي بلطيم ومطوبس، في ضوء خطة الدولة لرقمنة الخدمات وتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب المصانع.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن المنطقة الصناعية ببلطيم تُعد نموذجًا جاذبًا للاستثمار، إذ تمتد على مساحة 114 فدانًا بنسبة إشغال 100%، وتضم 104 مصنعًا قائمًا يعمل بكامل طاقته، ويوفر 2476 فرصة عمل دائمة و2000 فرصة عمل موسمية، وتتنوع الصناعات بها بين: الغذائية، الكيميائية، الأعلاف، الهندسية (خاصة الإلكترونيات)، النسيجية، الخشبية، الزراعية، التعدينية، مواد البناء، الصناعات الورقية، وصناعة الشباك وأدوات الصيد.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمحاسب محمد شاكر، مدير إدارة الاستثمار، والمهندس أحمد الصفتي، مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكفر الشيخ، والدكتور إمام السبيعي، مدير المنطقة الصناعية ببلطيم، وعدد من القيادات التنفيذية.

أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار وتقارير محلية الشباك الواحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

ترشيحاتنا

فادي خفاجة

محاكمة فادي خفاجة بتهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل.. أولى الجلسات 20 أكتوبر

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

سارق المسجد بدمنهور

اللص لم يخشى بيت الله.. هوية سارق المسجد بدمنهور| القصة الكاملة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

تسبب آلاما قوية.. كيف تتخلص من أثر لدغات البق؟

لدغات البق
لدغات البق
لدغات البق

يتخطى الـ200 ألف جنيه .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بفستان جديد

نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات
نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات
نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات

5 سيارات SUV بمتوسط مليون جنيه " زيرو" في مصر

سيارات SUV
سيارات SUV
سيارات SUV

فيديو

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد