توفير خدمة الشباك الواحد للمستثمرين بمراكز كفر الشيخ التكنولوجية

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اجتماعًا موسعًا مع مستثمري المنطقة الصناعية ببلطيم، اليوم الأربعاء، على هامش جولته التفقدية بعدد من المصانع بالمنطقة، وذلك لبحث احتياجاتهم ومشكلاتهم، ووضع حلول عملية تدعم الاستثمار وتيسر عمل المصانع.

في بداية اللقاء، قدم أعضاء مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلطيم الشكر للواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، على دعمه المستمر، وتقديره للموافقة على نقل ملكية أراضي المصانع وإتاحة تحرير العقود النهائية للمستثمرين، بجانب متابعته المباشرة لحل مشكلاتهم وتلبية احتياجاتهم.

وخلال الاجتماع، ناقش محافظ كفرالشيخ مع المستثمرين عددًا من الملفات المهمة، حيث تناول: العقود النهائية للمصانع، موضحًا أنه بعد إشهار المنطقة الصناعية ببلطيم برقم (147) في 18/8/2025 ونقل التكليف لصالح المحافظة، أصبح من حق المستثمرين تحرير العقود النهائية لأراضي مصانعهم، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية جارية بالفعل لتسجيل هذه العقود لمن تنطبق عليهم الشروط.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن الاهتمام بالصناعة والاستثمار يأتي في مقدمة أولويات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في حل مشكلات المستثمرين وتلبية مطالبهم، مع العمل على تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بكفرالشيخ، بما يضمن تعظيم الاستفادة منها وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، حيث سيتم إطلاق شباك الخدمات المتكاملة للمستثمرين بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، تبدأ بمدينتي بلطيم ومطوبس، في ضوء خطة الدولة لرقمنة الخدمات وتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب المصانع.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن المنطقة الصناعية ببلطيم تُعد نموذجًا جاذبًا للاستثمار، إذ تمتد على مساحة 114 فدانًا بنسبة إشغال 100%، وتضم 104 مصنعًا قائمًا يعمل بكامل طاقته، ويوفر 2476 فرصة عمل دائمة و2000 فرصة عمل موسمية، وتتنوع الصناعات بها بين: الغذائية، الكيميائية، الأعلاف، الهندسية (خاصة الإلكترونيات)، النسيجية، الخشبية، الزراعية، التعدينية، مواد البناء، الصناعات الورقية، وصناعة الشباك وأدوات الصيد.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمحاسب محمد شاكر، مدير إدارة الاستثمار، والمهندس أحمد الصفتي، مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكفر الشيخ، والدكتور إمام السبيعي، مدير المنطقة الصناعية ببلطيم، وعدد من القيادات التنفيذية.