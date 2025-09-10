أحمد موسى: الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية في المنطقة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إسرائيل وسّعت نطاق عملياتها العسكرية في عدة دول عربية خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن الهجوم الأخير على العاصمة اليمنية صنعاء أسفر عن مقتل نحو 15 شخصًا وإصابة أكثر من 150 آخرين.



وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية لا تزال متواصلة في قطاع غزة، إلى جانب هجمات أخرى في الأراضي السورية، معتبرًا أن هذه الاعتداءات تؤكد اتساع رقعة العدوان على أكثر من ساحة عربية.ولفت إلى ان مجلس الأمن الدولي أرجأ النظر في الشكوى المقدمة من قطر إلى جلسة لاحقة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود دعم عربي واسع للدوحة، إلى جانب مساندة من عدد من الدول حول العالم.



