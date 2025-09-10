متحدث الخارجية: مصر سجلت موقفها القانوني لدى مجلس الأمن حفاظًا على حقوقها المائية

أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر وجهت خطابًا رسميًا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات المرتبطة بالسد الإثيوبي، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل تحركًا قانونيًا بالغ الأهمية وضروريًا من جانب القاهرة في مواجهة أي إجراء أحادي تتخذه أديس أبابا.

تحرك مجلس الأمن

وشدد السفير تميم خلاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، على أن مصر سجلت موقفها القانوني لدى مجلس الأمن حفاظًا على حقوقها المائية والوضع القانوني القائم، لافتًا إلى أن القاهرة حمّلت مجلس الأمن المسئولية الكاملة عن متابعة هذه التطورات، في الوقت الذي حمّلت فيه إثيوبيا المسئولية عن تحركاتها الأحادية المرتبطة بالسد.

وأشار متحدث وزارة الخارجية، إلى أن إخطار مجلس الأمن يعكس إصرار مصر على إثبات موقفها القانوني في مواجهة السد الإثيوبي، والتأكيد على حقها الكامل في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون الدولي لحماية مصالحها المائية وحفظ حقوقها التاريخية.