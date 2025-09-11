السكك الحديد: نقل أكثر من 13 ألف سوداني عبر قطارات العودة الطوعية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تسيير الرحلة الرابعة عشرة من قطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر إلى وطنهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وأوضحت الهيئة أن هذه الرحلات تأتي استجابة للإقبال المتزايد من المواطنين السودانيين الراغبين في العودة، حيث يتم تنظيم ثلاث رحلات أسبوعيًا لهذا الغرض، مع توفير عربات إضافية لنقل الأمتعة وأطقم فنية لدعم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت أن إجمالي عدد السودانيين الذين تم نقلهم حتى الآن عبر هذه المبادرة بلغ نحو 13,248 راكبًا، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الروابط التاريخية والشعبية بين البلدين.

ومن المقرر أن يصل القطار الرابع عشر إلى محطة السد العالي بأسوان في الساعة 11:10 مساءً، لتتولى الجهات المختصة استكمال إجراءات سفر الركاب إلى السودان.