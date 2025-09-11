الغندور: الجهاز الطبي للأهلي يسابق الزمن من أجل لحاق ياسين مرعي بمباراة إنبي

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يسعى من أجل تجهيز اللاعب ياسين مرعي قبل مواجهة إنبي في الجولة السادسة من دوري نايل.

وأكد الغندور في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور أن الجهاز الطبي يسابق الزمن بعد تعرض ياسين مرعي للإصابة بشد في العضلة الخلفية غاب على أثرها عن مباريات الأحمر أمام كل من غزل المحلة ومن ثم بيراميدز.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، في عودة اللاعب سريعًا من أجل تعزيز خط دفاع النادي الأهلي وذلك في ظل إصابة ياسر إبراهيم، وأشرف داري، وأيضًا محمد شكري.