مصر تجري اتصالات مكثفة بشأن الملف النووى الايرانى بعد توافق طهران ووكالة الطاقة الذرية

جرت اتصالات هاتفية بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع كل من "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، و "جان نويل بارو" وزير خارجية فرنسا، و الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، و بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، و "ستيف ويتكوف" المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وذلك فى اطار متابعة توجيهات رئيس الجمهورية بمواصلة التنسيق والتشاور مع الأطراف الإقليمية والدولية بشأن تطورات الملف النووى الايرانى.

استعرض الوزير عبد العاطى خلال الاتصالات الجهود الدبلوماسية المكثفة التى بذلتها مصر خلال الفترة الأخيرة بشأن الملف النووى الايرانى ومساعيها لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة بالمنطقة، متناولا نتائج الاتفاق الذى تم التوصل اليه بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقاهرة يوم ٩ سبتمبر لاستئناف التعاون، وما يشكله من تطور مهم يسهم في إعطاء فرصة للمسار الدبلوماسى وتحقيق التهدئة واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

واكد الوزير عبد العاطى ان الاتفاق بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يحدد خطوات عملية للتحقق وزيادة إجراءات الشفافية، بما يمثل إطاراً عملياً جديداً لاستعادة الثقة المتبادلة بين إيران والوكالة، ونقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة في العلاقة بين الطرفين تتسم بمزيد من الشفافية تسهم فى معالجة الشواغل الفنية.