تركيا.. اعتقال مسئولي شركات ومصادرة 3 محطات تلفزيونية بتهمة الاحتيال

ذ‌كرت وسائل ‏إعلام تركية أن سلطات التحقيق في البلاد أصدرت أوامر باعتقال مسئولي شركات ومصادرة 3 محطات تلفزيونية بتهمة الاحتيال.

في سياق متصل، وبحسب صحيفة “زمان” التركية، فقد أصدرت السلطات في أنقرة قرارات اعتقال بحق 20 شخصا في إطار تحقيق ”الرشوة” ضد بلدية أنطاليا الكبرى.

وجاءت القرارات في إطار التحقيق الذي تجريه نيابة أنطاليا، وأسفر عن حبس عمدة أنطاليا، محي الدين بوجاك.

وعلى خلفية القرارات، شنت قوات الأمن مداهمات صباح اليوم، الخميس، أسفرت عن اعتقال بعض المشتبه بهم.

كما شهدت الحملة أيضا فرض الوصاية على قناة “Kanal V” ومقرها أنطاليا.