مراحل هامة في حياة شيرو ناكامورا مصمم جي تي آر وفييرليدي زد

شيرو ناكامورا كان يعمل مصمم سيارات ومدير تنفيذي ياباني سابق، ولد شيرو ناكامورا في 17 أكتوبر من عام 1950، وأشتهر بدوره البارز في قيادة التصميم الإبداعي لشركات نيسان، وصمم ، إنفينيتي، وداتسون، وكان يشغل منصب كبير مسؤولي الإبداع في شركة نيسان موتور المحدودة.

شيرو ناكامورا مصمم جي تي آر وفييرليدي زد

حياة شيرو ناكامورا المهنية

انضم ناكامورا إلى نيسان في أواخر التسعينيات وسرعان ما أصبح أحد الوجوه الأبرز في تطوير هوية التصميم الجديدة للشركة، وتولى في عام 2006 منصب نائب الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي الإبداع، وأشرف على فرق التصميم العالمية التابعة لنيسان وإنفينيتي وداتسون.

شيرو ناكامورا مصمم جي تي آر وفييرليدي زد

ونال شيرو ناكامورا شهرة واسعة لانه كان مصمم ميداني يتميز بالاهتمام بالتفاصيل العملية والنسب الدقيقة، ولهذا اكتسب لقب "Fingers" بين زملائه.

أشهر تصاميم شيرو ناكامورا

خلال فترة عمل شيرو ناكامورا أشرف على تصميم عدد من أشهر سيارات نيسان في العصر الحديث، من بينها:نيسان 350Z، ونيسان جي تي-آر، وإنفينيتي FX، ونيسان كيوب.

ساهم شيرو ناكامورا في نقل فلسفة التصميم اليابانية إلى سوق السيارات العالمية، من خلال التركيز على البساطة والتوازن والوظيفة دون التخلي عن الطابع الجمالي القوي.

خروج شيرو ناكامورا في سن التقاعد

تقاعد شيرو ناكامورا من شركة نيسان في عام 2017 بعد أكثر من عقدين من العمل في مناصب قيادية، وخلفه في المنصب ألفونسو ألبيسا، الذي كان يعمل ضمن فريق التصميم العالمي للشركة .

نبذة عن شركة نيسان لصناعة السيارات

تأسست شركة نيسان (Nissan Motor Co., Ltd.) في 26 ديسمبر من عام 1933، ومنها اشتق اسم "نيسان"، وبدأت نيسان في إنتاج السيارات باستخدام تصميمات ومعدات من الولايات المتحدة، وذلك ساهم في تأسيسها كلاعب رئيسي في الصناعة اليابانية.

شيرو ناكامورا مصمم جي تي آر وفييرليدي زد

وتوسعت نيسان بشكل كبير في سبعينيات القرن الماضي، وأصبحت أكبر مصدر للسيارات إلى الولايات المتحدة في ذلك الوقت، وتدير نيسان مجموعة من العلامات التجارية، بما في ذلك نيسان، وإنفينيتي، وداتسون، وتقدم الشركة مجموعة واسعة من السيارات، بما في ذلك سيارات الركاب، وسيارات الدفع الرباعي، والسيارات ذات الاستخدام التجاري (LCV).