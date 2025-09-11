قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تعرف على أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وسط جهود مكثفة من الجهات المعنية لضبط الأسعار وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة.

وتعمل المحافظة على طرح مبادرات محلية تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر، خاصة في المناطق النائية.

وفيما يلي قائمة بأبرز أسعار السلع المتداولة في الأسواق اليوم، الخميس: 

أسعار السلع الأساسية

دقيق (1 كجم): 22 جنيهًا.

شكارة ملح: 25.5 جنيهًا.

كيلو سكر (1 كجم): 19 جنيهًا.

مكرونة (400 جرام): 10 – 13 جنيهًا.

لفة جلاش: 12 جنيهًا.

الفول البلدي (1 كجم): 30 – 35 جنيهًا.

شكارة رز (10 كجم): 228 جنيهًا.

لفة أرز (10 أكياس): 235 جنيهًا.

شكارة شعرية: 190 جنيهًا.


أسعار الزيوت والسمن

سمن (2 كجم): 125 جنيهًا.

زجاجة زيت (5 لتر): 305 جنيهات.

سمن (1 كجم): 65 جنيهًا.

سمن بيضاء (2 كجم): 117 جنيهًا.

زجاجة زيت (1 لتر): 54 جنيهًا.


أسعار منتجات الألبان والبيض

الجبن الأبيض (1 كجم): 65 – 73 جنيهًا.

كرتونة البيض: 120 – 125 جنيهًا.

الجبن الأبيض (500 جرام): 43 جنيهًا.

شاي حجم كبير: 50 جنيهًا.


أسعار اللحوم والدواجن

الدواجن البيضاء (1 كجم): 75 – 80 جنيهًا.

اللحم البلدي (1 كجم): 300 – 350 جنيهًا.


وتعمل محافظة الوادي الجديد على إطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، مع تنظيم معارض لبيع السلع بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات المواطنين، وتشجيع التعاون مع المزارعين المحليين لتوفير الخضراوات والفاكهة بأسعار مناسبة.

وتستمر المحافظة في جهودها لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين في الوادي الجديد.

وتعد محافظة الوادي الجديد من أكثر المحافظات المصرية تميزًا بكونها واحة صحراوية واسعة المساحة قليلة الكثافة السكانية، ورغم بعدها الجغرافي عن المحافظات الكبرى، شهدت خلال السنوات الأخيرة جهودًا حكومية لتوفير السلع الأساسية عبر المنافذ التموينية والمعارض الموسمية، ما ساعد في استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر، خاصة بالمناطق النائية.

