بكل فخر صنع في مصر.. عمرو الدردير يتغزل في محمد صلاح

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير، بنجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد ظهوره المميز أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

وكتب الدردير عبر حسابه على فيسبوك: "بكل فخر صنع في مصر".

وكان المنتخب المصري قد حصد نقطة مهمة بعد التعادل السلبي مع بوركينا فاسو على ملعب 4 أغسطس، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين.

وبهذه النتيجة حافظ الفراعنة على صدارة المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، بوركينا فاسو.

واصل منتخب مصر خطواته الثابتة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث يستعد لمواجهة منتخب جيبوتي يوم 9 أكتوبر المقبل، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.

وتقام المباراة خلال فترة التوقف الدولي من 6 إلى 15 أكتوبر.