بأقل التكاليف .. طريقة عمل الباستا

اذا كنتي من محبي المكرونة إليك طريقة سهلة وشهية لعمل الباستا:



المكونات:

250 جرامًا من المكرونة (سباجيتي أو أي نوع مفضل).

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 فص ثوم مفروم.

1 بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا.

2 كوب من عصير الطماطم الطازج أو المعلّب.

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

رشة زعتر مجفف أو ريحان (اختياري).

ربع كوب من الجبن المبشور (بارميزان أو موتزاريلا).



طريقة التحضير:

يُسلق مقدار المكرونة في قدرٍ من الماء المغلي مع قليل من الملح، حتى تنضج نصف نضج (حسب التعليمات المدونة على العبوة). ثم تُصفّى وتُترك جانبًا.

في مقلاة واسعة، يُسخّن زيت الزيتون ويُضاف إليه البصل المفروم ويُقلب حتى يذبل.

يُضاف الثوم المفروم ويُقلب حتى تفوح رائحته.

تُضاف عصير الطماطم ومعجون الطماطم، مع الملح والفلفل والزعتر، ثم يُترك الخليط على نار هادئة مدة 10 دقائق حتى يتكاثف.

تُضاف المكرونة المسلوقة إلى الصلصة، وتُقلّب جيدًا حتى تتغطى كلها بالصلصة.

تُقدّم ساخنة مع رشّة من الجبن المبشور على الوجه.

