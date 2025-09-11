قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي وستارمر يدينان الاعتداء الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير
منشور صادم من رنا سماحة طليقة سامر أبو طالب بعد إعلان خطوبته
شاهد| أول ظهور لقيادات حماس بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يستعرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة
تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب
الرئيس السيسي لستارمر: التحرك باتجاه تهجير الفلسطينيين قد يفضي إلى موجات غير مسبوقة من النزوح نحو أوروبا
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة: جارِ دراسة عددٍ من مشاريع الاستثمار التونسي في مصر
أطفال غزة أصبحو شيوخها.. ماذا يريد الاحتلال من مواطني القطاع؟
تجديد حبس شخص تحرش بأجنبية أمام مقابر الإمام الشافعي
رفض تهجير الفلسطينيين وإدانة الاعتداء الإسرائيلي على قطر يتصدران مباحثات الرئيس السيسي وستارمر
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: مصر الدولة المستقرة بالمنطقة وتمتلك أوراق ضغط على الجميع
حوادث

عامل يلقى بنفسه من أعلى كوبرى دندرة بقنا

نهر النيل بقنا
نهر النيل بقنا

ألقى عامل نفسه فى مياه نهر النيل من أعلى كوبرى دندرة بمدينة قنا، ولفظ أنفاسه الأخيرة وسط مياه النيل، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من انتشال الجثمان.
 

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب غرقاً فى مياه نهر النيل أسفل كوبرى دندرة العلوى.

وتمكنت قوة إنقاذ نهرى من إدارة الحماية المدنية بقنا، من انتشال جثمان الشاب الغارق، وجرى ايداعه سيارة الإسعاف.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.


 

