عامل يلقى بنفسه من أعلى كوبرى دندرة بقنا

ألقى عامل نفسه فى مياه نهر النيل من أعلى كوبرى دندرة بمدينة قنا، ولفظ أنفاسه الأخيرة وسط مياه النيل، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من انتشال الجثمان.



تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب غرقاً فى مياه نهر النيل أسفل كوبرى دندرة العلوى.

وتمكنت قوة إنقاذ نهرى من إدارة الحماية المدنية بقنا، من انتشال جثمان الشاب الغارق، وجرى ايداعه سيارة الإسعاف.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.





