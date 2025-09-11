قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انفراجة في ملف عبدالمجيد.. جلسة مرتقبة لحسم بقاء مدافع الزمالك

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد
منتصر الرفاعي

فاجئ حسام عبدالمجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بموقفه من تجديد عقده خلال الفترة المقبلة، رغم الأنباء التي ربطت اسمه بالرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن المدافع تواصل خلال الساعات الماضية مع إدوارد، وأبلغه بموافقته المبدئية على تجديد عقده والاستمرار مع الزمالك، مما قلب التوقعات حول مستقبله مع الفريق.

وأشار المصدر إلى أنه من المنتظر عقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة بين إدوارد وعبدالمجيد لحسم تفاصيل التجديد بشكل رسمي، ووضع حد نهائي لكل ما يُثار حول إمكانية رحيله.

ورغم أن عقد حسام عبدالمجيد يمتد حتى نهاية موسم 2027، إلا أن اللاعب كانت لديه رغبة قوية في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، قبل أن يعيد حساباته ويفتح باب الاستمرار مع نادي الزمالك.

