مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: أكثر من 4600 انتهاك إسرائيلي منذ نوفمبر
اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه
مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا لقانون الري
رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي مع تونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الآن ..نتيجة التقديم في مـدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عبر هذا الرابط
رئيسة الحكومة التونسية تعرب عن تقديرها للدور الحيوي لمصر في إيقاف الحرب على غزة
مدبولي: تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في مصر وتونس عبر الغرف التجارية
وزير الاستثمار: مصر ستكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات الاستثمار والتجارة العالمية
الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار وجني الأرباح… والأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظ كفر الشيخ يستمع لطلبات أهالي بلطيم: حلول عاجلة لشكاوى المواطنين

محمود زيدان

التقى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بعدد من أهالى مركز بلطيم، واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، بشأن عدد من الخدمات.

وقال المحافظ، خلال لقائه بعدد من المواطنين، إن خدمة المواطنين هدفه الأولى، وأن المواطن هو أساس التنمية ونعمل لأجل تحسين الخدمات المقدمة، وتوفير حياة كريمة له، وهذه مهمتنا الأساسية.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على أهمية الاستماع إلى احتياجات الأهالي والعمل على حل مشاكلهم ميدانيًا بشكلٍ جادٍ وفعّال، لافتًا إلى جهود المحافظة لتحسين جودة الحياة في كافة المجالات والقطاعات.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بفتح جميع قنوات التواصل لاستقبال شكاوى وطلبات المواطنين وتسهيل وصول صوتهم إلى المسؤولين ليتم بحثها ووضع الحلول العاجلة لها، مؤكدًا على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين لحل مشكالهم، مشيرًا إلى تخصيص خطي طوارئ 114 و0473220792 لتلقي الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أهلا مدارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

