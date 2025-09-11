محافظ كفر الشيخ يستمع لطلبات أهالي بلطيم: حلول عاجلة لشكاوى المواطنين

التقى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بعدد من أهالى مركز بلطيم، واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، بشأن عدد من الخدمات.

وقال المحافظ، خلال لقائه بعدد من المواطنين، إن خدمة المواطنين هدفه الأولى، وأن المواطن هو أساس التنمية ونعمل لأجل تحسين الخدمات المقدمة، وتوفير حياة كريمة له، وهذه مهمتنا الأساسية.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على أهمية الاستماع إلى احتياجات الأهالي والعمل على حل مشاكلهم ميدانيًا بشكلٍ جادٍ وفعّال، لافتًا إلى جهود المحافظة لتحسين جودة الحياة في كافة المجالات والقطاعات.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بفتح جميع قنوات التواصل لاستقبال شكاوى وطلبات المواطنين وتسهيل وصول صوتهم إلى المسؤولين ليتم بحثها ووضع الحلول العاجلة لها، مؤكدًا على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين لحل مشكالهم، مشيرًا إلى تخصيص خطي طوارئ 114 و0473220792 لتلقي الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة.