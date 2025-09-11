محافظ القليوبية يعتمد المخطط الإستراتيجي لمدينتي طوخ والقناطر الخيرية

اعتمد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينتي طوخ والقناطر الخيرية والذي أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة وذلك في اطار خطة تحديث المخططات الاستراتيجية لعدد ثماني مدن بالقليوبية تشمل الخانكة وقها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية وطوخ وشبين القناطر وقليوب وبنها.

ويستهدف المخطط الاستراتيجي الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي والحد من النمو العشوائي بمناطق الامتداد العمراني وتحسين الصورة الجمالية للمدن تماشيا مع الطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة وتحويل المدن الى اقطاب جاذبة للاستثمار والأنشطة الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير الخدمات العامة والمسكن الملائم والمشروعات التنموية

جاء ذلك بحضور الدكتور السكرتير العام ومدير ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة حيث اكد المحافظ ان اعتماد المخططات الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة في اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر عشرين ثلاثين مشددا على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي وتلبية احتياجات الأجيال القادمة.