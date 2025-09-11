قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: أكثر من 4600 انتهاك إسرائيلي منذ نوفمبر
اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه
مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا لقانون الري
رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي مع تونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الآن ..نتيجة التقديم في مـدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عبر هذا الرابط
رئيسة الحكومة التونسية تعرب عن تقديرها للدور الحيوي لمصر في إيقاف الحرب على غزة
مدبولي: تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في مصر وتونس عبر الغرف التجارية
وزير الاستثمار: مصر ستكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات الاستثمار والتجارة العالمية
الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار وجني الأرباح… والأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية
محافظ القليوبية يعتمد المخطط الإستراتيجي لمدينتي طوخ والقناطر الخيرية

إبراهيم الهواري

اعتمد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينتي طوخ والقناطر الخيرية والذي أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة وذلك في اطار خطة تحديث المخططات الاستراتيجية لعدد ثماني مدن بالقليوبية تشمل الخانكة وقها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية وطوخ وشبين القناطر وقليوب وبنها.
ويستهدف المخطط الاستراتيجي الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي والحد من النمو العشوائي بمناطق الامتداد العمراني وتحسين الصورة الجمالية للمدن تماشيا مع الطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة وتحويل المدن الى اقطاب جاذبة للاستثمار والأنشطة الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير الخدمات العامة والمسكن الملائم والمشروعات التنموية
جاء ذلك بحضور الدكتور السكرتير العام ومدير ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة حيث اكد المحافظ ان اعتماد المخططات الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة في اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر عشرين ثلاثين مشددا على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي وتلبية احتياجات الأجيال القادمة.

وزيرا العمل والداخلية

ضبط 11 شركة تنصب على المواطنين بعقود عمل وهمية.. وجبران يشكر وزير الداخلية

اجتماع وزيرة التنمية المحلية

القائم بأعمال وزير البيئة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مجالات التعاون

رئيس الهيئة العربية للتصنيع يشهد تكريم المتفوقين بالثانوية العامة للعام 2025

رئيس الهيئة العربية للتصنيع يشهد تكريم المتفوقين بالثانوية العامة للعام 2025

محافظ الشرقية يسلم 20 كرسياً متحركاً و100 طرف صناعي للمستحقين

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

دورة تدريبية بعنوان " منتجات عسل النحل وقيمتها الطبية والعلاجية " بزراعة الشرقية

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

