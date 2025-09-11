هارب ينهي حياته طعنا بسلاح أبيض أثناء محاولة ضبطه في مسطرد

شهدت منطقة مسطرد بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، بعدما أقدم هارب من العدالة على إنهاء حياته بطعن نفسه بسلاح أبيض ، خلال محاولة الشرطة ضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة.



كانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية بالقليوبية تفيد بتواجد المتهم داخل أحد محال البيتزا، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، حيث جرى ضبطه وبحوزته مخدر "الترامادول".



وخلال محاولة اقتياده، أبدى مقاومة شديدة، واستل سلاحًا أبيض وسدد عدة طعنات لنفسه قبل أن يلوذ بالفرار.



وأخطرت مستشفى المطرية القسم بوصول المتهم جثة هامدة، إثر إصابته بطعنات نافذة في البطن والرقبة تسببت في أضرار مباشرة بعضلة القلب، أودت بحياته على الفور