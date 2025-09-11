محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، آخر التطورات الخاصة بالمرحلة "د" من مشروع ممشى أهل مصر في مدينة بنها، بالإضافة إلى خطة تطوير كورنيش النيل بمدينة القناطر الخيرية.

وتأتي هذه المشروعات ضمن رؤية شاملة لتحسين المظهر الحضاري للمدن وزيادة المقومات السياحية والترفيهية.



خلال الاجتماع، تم استعراض التصميمات الهندسية للمرحلة "د" من الممشى، والتي تبرز اهتمام المحافظة بتوفير تجربة فريدة للزوار. ومن أبرز ملامح التصميم الجديد المدرجات الرخامية التي ستُستخدم كأماكن للاستراحة والجلوس، مما يسمح للمواطنين بالاستمتاع بإطلالة مباشرة على النيل.



كما أكد المحافظ على أن الممشى سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع، دون أي رسوم، مما يؤكد التزام المحافظة بتوفير متنفس حضاري عام.



وشدد المحافظ على ضرورة دمج الهوية البصرية للمحافظة في تصميمات المرحلة الجديدة لضمان التناسق مع المراحل السابقة، وخلق هوية موحدة وجمالية للمشروع ككل.



كما دعا إلى زيادة المساحات الخضراء وتكثيف جهود العمل لإنهاء المشروع في أسرع وقت ممكن، ليصبح وجهة مثالية للعائلات لممارسة الرياضة والأنشطة الترفيهية المختلفة.



في سياق متصل، تم مناقشة الموقف التصميمي لمشروع تطوير كورنيش مدينة القناطر الخيرية، والذي يُعد خطوة هامة ضمن جهود المحافظة المستمرة للحفاظ على الطابع التاريخي والسياحي للمنطقة.



ويستهدف المشروع، المزمع تنفيذه ضمن خطة العام المالي الجاري، تحويل الكورنيش إلى منطقة جذب سياحي رئيسية، وتوفير متنفس جديد يضاف إلى الحدائق الشهيرة بالمدينة.

جاء الاجتماع بحضور كل من الدكتوره ايمان ريان نائب المحافظ والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ والمهندس مدحت عبد الرحمن رئيس جهاز القاهره الفاطمي.