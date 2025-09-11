قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد إماراتي ضد إسرائيل: استفزازات نتنياهو ضد قطر عدوان على المنظومة الخليجية
رئيس الوزراء: منتدى رجال الأعمال المصري التونسي بداية لفتح أبواب جديدة أمام القطاع الخاص
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع تونس ليصل إلى مليار دولار خلال عامين
حماس تنعى نجل خليل الحية ومدير مكتبه و3 مرافقين ارتقوا في هجوم قطر
حماس: الهجوم الإسرائيلي على مكتبنا في الدوحة جريمة مكتملة الأركان
حماس: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعلان حرب
الغندور يكشف مفاجأة مجلس حسين لبيب: لا يحق له إقالة فيريرا
700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن
توقيع 8 مذكرات تفاهم في ختام اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية بالقاهرة
أمير قطر يتقدم مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة | شاهد
محافظ أسوان يشارك طلاب أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حفل التخرج
أول رد لنادي تشيلسي على التهم المنسوبة إليه من الاتحاد الإنجليزي
محافظات

محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
إبراهيم الهواري

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، آخر التطورات الخاصة بالمرحلة "د" من مشروع ممشى أهل مصر في مدينة بنها، بالإضافة إلى خطة تطوير كورنيش النيل بمدينة القناطر الخيرية. 

وتأتي هذه المشروعات ضمن رؤية شاملة لتحسين المظهر الحضاري للمدن وزيادة المقومات السياحية والترفيهية.
 

خلال الاجتماع، تم استعراض التصميمات الهندسية للمرحلة "د" من الممشى، والتي تبرز اهتمام المحافظة بتوفير تجربة فريدة للزوار. ومن أبرز ملامح التصميم الجديد المدرجات الرخامية التي ستُستخدم كأماكن للاستراحة والجلوس، مما يسمح للمواطنين بالاستمتاع بإطلالة مباشرة على النيل.


كما أكد المحافظ على أن الممشى سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع، دون أي رسوم، مما يؤكد التزام المحافظة بتوفير متنفس حضاري عام.


وشدد المحافظ على ضرورة دمج الهوية البصرية للمحافظة في تصميمات المرحلة الجديدة لضمان التناسق مع المراحل السابقة، وخلق هوية موحدة وجمالية للمشروع ككل.


كما دعا إلى زيادة المساحات الخضراء وتكثيف جهود العمل لإنهاء المشروع في أسرع وقت ممكن، ليصبح وجهة مثالية للعائلات لممارسة الرياضة والأنشطة الترفيهية المختلفة.
 

في سياق متصل، تم مناقشة الموقف التصميمي لمشروع تطوير كورنيش مدينة القناطر الخيرية، والذي يُعد خطوة هامة ضمن جهود المحافظة المستمرة للحفاظ على الطابع التاريخي والسياحي للمنطقة.


ويستهدف المشروع، المزمع تنفيذه ضمن خطة العام المالي الجاري، تحويل الكورنيش إلى منطقة جذب سياحي رئيسية، وتوفير متنفس جديد يضاف إلى الحدائق الشهيرة بالمدينة.
جاء الاجتماع بحضور كل من الدكتوره ايمان ريان نائب المحافظ والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ والمهندس مدحت عبد الرحمن رئيس جهاز القاهره الفاطمي.

القليوبية كورنيش النيل القناطر الخيرية

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

