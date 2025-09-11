منتخب مصر لكرة القدم النسائية يبحث عن وديات قبل مواجهة غانا

يبحث منتخب مصر لكرة القدم النسائية عن مباراة أو مباراتين وديتين استعدادا لمباراتي غانا في آخر جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم سيدات.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن مواعيد مباراتي منتخب مصر لكرة القدم سيدات أمام غانا في تصفيات أمم أفريقيا، ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر لكرة القدم سيدات مع غانا في مباراة الذهاب بالقاهرة أحد أيام 22 أو 23 أو 24 أكتوبر المقبل، فيما تقام مباراة العودة في غانا أحد أيام 27 أو 28 من نفس الشهر.

وتستضيف دولة المغرب بطولة أمم أفريقا لكرة القدم النسائية في نسختها المقبلة خلال شهر مارس من العام المقبل، ويسعى منتخب مصر للتأهل إلى النهائيات للمرة الثالثة في تاريخه.

وتأهل منتخب مصر لكرة القدم النسائية بعد تجاوز منتخب راوندا في الجولة الأولي بنتيجة المباراتين 3/2، فيما تأهل منتخب غانا مباشرة دون خوض أي مواجهات بسبب تصنيفه العالمي المتقدم.