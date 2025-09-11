قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول رد لنادي تشيلسي على التهم المنسوبة إليه من الاتحاد الإنجليزي

نادي تشيلسي
نادي تشيلسي
يمنى عبد الظاهر

أصدر نادي تشيلسي الإنجليزي، بيانًا رسميًا، اليوم الخميس، يرد من خلاله على الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا على أنه هو من أبلغ عن نفسه من أجل التعاون مع الاتحاد الإنجليزي بشكل مباشر، في هذه الأزمة.

ووجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم، 74 تهمة ضد نادي تشيلسي بشأن انتهاك اللوائح، من لوائح وكلاء كرة القدم، ولوائح الاتحاد الإنجليزي بشأن العمل مع الوسطاء، ولوائح الاتحاد الإنجليزي بشأن استثمار الطرف الثالث في اللاعبين، حيث يتعلق هذا بأفعال النادي بين عامي 2009 و2022، وتتعلق بشكل رئيسي بأحداث وقعت بين موسمي 2010/2011 و2015/2016.

وكتب تشيلسي في بيانه ردًا على هذه الاتهامات: “يسر نادي تشيلسي أن يؤكد أن تواصله مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (The FA) بخصوص الأمور التي أبلغ عنها النادي ذاتيًا أصبح الآن في مراحله النهائية”.

وأوضح: ‏"أكملت مجموعة ملكية النادي شراء النادي في 30 مايو 2022، وخلال عملية العناية الواجبة الدقيقة قبل إتمام عملية الشراء، لاحظت مجموعة الملكية احتمال وجود تقارير مالية غير مكتملة تتعلق بالمعاملات التاريخية وبعض الانتهاكات المحتملة لقواعد الاتحاد الإنجليزي".

وتابع: “وبمجرد إتمام عملية الشراء، قام النادي على الفور بالإبلاغ عن هذه الأمور لجميع الجهات الرقابية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الإنجليزي”.

وواصل: “لقد أظهر النادي مستوى غير مسبوق من الشفافية خلال هذه العملية، بما في ذلك توفير وصول شامل إلى ملفات النادي والبيانات التاريخية”.

وأتم مؤكدًا: ‏"وسنواصل العمل بشكل تعاوني مع الاتحاد الإنجليزي لإنهاء هذه المسألة في أسرع وقت ممكن، ونود أن نعبّر عن امتناننا للاتحاد الإنجليزي لتعامله مع النادي في هذه القضية المعقدة، والتي كانت محورها أمور حدثت قبل أكثر من عقد من الزمن".

