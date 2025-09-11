غدا.. مؤسسة آدم حنين تختتم ورشة النحت الأولى

تختتم مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي غدًا الجمعة 12 سبتمبر، في الثانية عشرة ظهرًا، فعاليات ورشة النحت الأولى في خامتي الجبس والطوب الخفيف المخصصة للشباب من 18 إلى 25 عامًا، والتي أقيمت خلال الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر تحت إشراف الفنان شريف عبد البديع.

يتضمن الحفل توزيع شهادات التقدير على المشاركين بحضور كل من: د. عصام درويش رئيس مجلس أمناء المؤسسة، المهندس أكرم المجدوب نائب رئيس مجلس الأمناء، الأستاذ أنسي أبو سيف الأمين العام، السيدة إيناس لوقا أمين الصندوق

إلى جانب الفنانين شريف عبد البديع، وماجد ميخائيل.

ويُفتتح عقب ذلك معرض يضم أعمال المتدربين ونتاج الورشة، وذلك بمقر المؤسسة في الحرانية.

شارك في الورشة ثمانية شباب من القاهرة وعدد من المحافظات، حيث عاشوا تجربة فنية ثرية في أتيليه ومتحف الفنان الراحل آدم حنين، والتقوا خلالها بالنحات ماجد ميخائيل، والفنان وأستاذ النحت بكلية التربية الفنية حسن كامل.